La rehabilitación del puente Valbuena sobre el río Guadiana en Corral de Calatrava tendrá una inversión de 1,3 millones

CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha anunciado este martes la aprobación del proyecto técnico de rehabilitación estructural del puente Valbuena sobre el río Guadiana, en la carretera provincial CR-4124 --dentro del término de Corral de Calatrava--, con una inversión de 1.387.535,92 euros.

Se contemplan obras en el firme, en los muretes de contención y en el tablero para evitar grietas así como la necesidad de mejorar la seguridad de la infraestructura, según ha explicado Zarco, quien ha destacado que se trata de una intervención "necesaria" para garantizar la conectividad y la seguridad vial en la Red Provincial de Carreteras, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Zarco ha comparecido este martes junto al vicepresidente de Organización Interna, Adrián Fernández, y la diputada responsable de Asistencia a Municipios, María Isabel Mansilla, para dar cuenta, como viene siendo habitual, de las inversiones, acuerdos y convocatorias que marcan la gestión en la institución provincial.

En este sentido, ha destacado la puesta en marcha de una nueva convocatoria de subvenciones para programas y actividades de igualdad de género dirigidas a ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, con una dotación total de 139.660 euros.

"El objetivo de esta línea es impulsar el principio de igualdad entre géneros y fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la formación y el empleo", ha dicho la portavoz, quien ha recordado que se trata de una medida de discriminación positiva que refuerza el compromiso de la Diputación con la cohesión social en el medio rural.

También ha informado de la resolución de la convocatoria de subvenciones de promoción económica para actividades de dinamización empresarial y promoción comercial destinadas a federaciones, asociaciones y fundaciones empresariales de la provincia.

Esta línea de ayudas, que se puso en marcha por primera vez en 2024 con una partida presupuestaria de 50.000 euros, aumenta en el ejercicio de 2025 hasta los 60.000 "para poner más recursos a disposición de las asociaciones empresariales de la provincia y apoyar la actividad de empresas y autónomos".

A esta convocatoria han concurrido siete asociaciones empresariales y todas ellas han resultado beneficiarias. En concreto, la Asociación Empresarial de Manzanares, la Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso, la Asociación Empresarial Centro Mancha (ASECEM) la Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano (FEPU), la Asociación Empresarial del Polígono de Manzanares (AEMPOMAN), la Federación de Empresarios de las Comarcas de Valdepeñas, Campo de Montiel y la Solana (FECEVAL) y la Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos suman una asignación global de 52.550 euros que han sido distribuidos según los proyectos presentados.

Por último, ha recordado que el equipo de Gobierno "trabaja incansablemente para favorecer a todas las localidades y a todos los ciudadanos de la provincia". Ha hecho alusión, a este respecto, al último Pleno, en el que se aprobó una modificación presupuestaria de 23 millones de euros destinada íntegramente a reforzar la capacidad de inversión en los municipios.