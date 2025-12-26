Rescatan a dos senderistas extraviados en la Ruta del Picayo en Arcos de la Sierra

Rescate de dos senderistas extraviados en Arcos de la Sierra. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca ha rescatado, tras más de tres horas de búsqueda, a dos senderistas perdidos y desorientados en una zona de difícil acceso mientras se encontraban realizando la ruta de senderismo conocida como 'La Ruta del Picayo', en el municipio de Arcos de la Sierra (Cuenca).

Una patrulla del Puesto de Cañaveras fue alertada por el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil que dos personas se encontraban perdidas y desorientadas en el monte cuando realizaban una ruta de senderismo, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Con el objetivo de hallar a estas personas, los agentes se desplazaban inmediatamente al lugar, debiendo transitar a pie por un lugar abrupto y de muy difícil acceso, de noche y existiendo una vegetación densa y enfoscada que dificultaba el paso.

Tras hora y media aproximadamente, la Guardia Civil conseguía encontrar el lugar en que se encontraba el matrimonio perdido, situado al margen contrario del río Trabaque, por lo que tuvieron la dificultad añadida de tener que encontrar una zona de vadeo por donde poder cruzar el río para poder llegar hasta ambos y que, al mismo tiempo, fuese factible para la pareja volver al otro lado y descender con seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo, dadas las condiciones del terreno.

Una vez a salvo, los agentes les trasladaban a su vehículo, no siendo necesaria asistencia sanitaria, ya que aunque se encontraban cansados y un poco desorientados presentaban buen estado de salud.