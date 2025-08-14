Restaurantes de zonas despobladas de C-LM podrán concurrir a 'Broches Gastronómicos del Medio Rural' desde este viernes

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

A partir de este viernes, y durante un plazo de dos meses, se podrán presentar candidaturas a los 'Broches Gastronómicos del Medio Rural', convocados por la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.

Así consta en la resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, con la que se da publicidad a dicha convocatoria.

Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier miembro de la Academia o por el propio restaurante que desee ser acreedor del Broche Gastronómico del Medio Rural y deberán acompañarse, junto al formulario normalizado al efecto, de los documentos justificativos que se recogen en los artículos 4.6 y 5 del vigente Reglamento de los Broches.

Se remitirán a la institución mediante correo postal a calle Recoletos número 1, 45001 Toledo, o bien por correo electrónico a la dirección secretaria@academiagastronomiaclm.com.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Bases para la concesión de los 'Broches Gastronómicos del Medio Rural', serán miembros del jurado los académicos de número de cada provincia, de manera que cada provincia hará la primera valoración de los candidatos, que será llevada a Pleno para su ulterior aprobación.

DOTACIÓN DEL PREMIO

Los Broches Gastronómicos del Medio Rural no tienen dotación económica alguna. El premio consistirá en una pieza realizada en cerámica, siguiendo las técnicas artesanales tradicionales de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, cuya forma es la de un puchero tradicional con asas que, volteado horizontalmente, da como resultado la imagen de un gorro de cocinero.

También contempla una placa de cerámica con el logotipo del Broche Gastronómico del medio Rural para colocar en la puerta del establecimiento galardonado, y un diploma acreditativo de la concesión firmado por el Presidente y el Secretario de la Academia.

De igual modo, el restaurante será incluido en la red de restaurantes Broches Gastronómicos del Medio Rural creada por la Academia para difundir la gastronomía rural regional.

REQUISITOS

Para poder presentarse, los restaurantes candidatos han de estar ubicados en zonas escasamente pobladas o en zonas en riesgo de despoblación, tendrán que tener accesibilidad, confortabilidad e higiene, información, comunicación y publicidad.

De igual modo, tendrán que emplear alimentos reconocidos con sello de calidad: calidad diferenciada, producción ecológica y logotipo 100% raza autóctona, figuras de calidad diferenciada (DOP, IGP y ETG) y logotipo 100% raza autóctona de la región y reconocidas como tal por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha., así como productos que figuren inscritos en el Registro de Productos Agroalimentarios autorizados para el uso de la marca de garantía Campo y Alma.

También se requiere recetas ligadas al territorio, buen cuidado del vino y la bodega, elementos innovadores relacionados con la gastronomía regional tradicional, y que esté integrado en el territorio rural y reconocido por los vecinos.