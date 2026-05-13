Robles departe con los alumnos de Academia de Infantería de Toledo agradeciendo que hayan escogido "esta opción vital"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Academia de Infantería de Toledo. - MINISTERIO DE DEFENSA

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la Academia de Infantería de Toledo, donde ha tenido la oportunidad de departir con los alumnos que están a punto de finalizar el curso, a los que ha agradecido que hayan escogido "esta opción vital" y formar parte de las Fuerzas Armadas, cuerpo del que ha mostrado su orgullo.

"Cuentan con el reconocimiento y la valoración de la sociedad española", así lo ha transmitido Robles a los alumnos, reconociendo su "esfuerzo y su dedicación para poder alcanzar la excelencia y construir un Ejército referente".

Durante la visita, la ministra ha estado acompañada por el general director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, general de división Juan Manuel Salom, y por el coronel Juan Esteban, director de la Academia de Infantería, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

En el ámbito de la enseñanza de suboficiales, la Academia impulsa además una actualización de su modelo formativo mediante la creación de un nuevo título de Técnico Superior de Formación Profesional, específicamente orientado a las competencias profesionales del perfil de egreso del suboficial de la especialidad fundamental de Infantería.

Esta nueva titulación permitirá adaptar de manera más precisa la formación académica y técnica a las capacidades y cometidos que desempeñan los suboficiales de Infantería a lo largo de su carrera profesional, reforzando al mismo tiempo la conexión entre la enseñanza militar y el sistema educativo general.