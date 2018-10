Rodríguez Sendín pide ir a la causa del déficit de médicos en España

Actualizado 17/02/2018 12:13:58 CET

TOLEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de las Comisiones de Ética y Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC) y expresidente del citado organismo, Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado que detrás de la contratación de médicos sin titulación homologada, práctica que "no es nueva" y se da en todo el país, está la ausencia de profesionales nacionales y la tardanza en la homologación que se demora "más de lo debido", pues puede tardar "hasta cuatro años". Por ello, ha pedido "ser serios, ir a las causas del problema y no escandalizar ni atentar" contra estos médicos extranjeros.

El que fuera hasta 2017 presidente de la OMC, que va a ser reconocido este miércoles como 'Colegiado de Honor' por el Colegio de Médicos de Toledo, ha insistido en que la contratación de este tipo de profesionales extranjeros no es nueva y que incluso los jueces no lo van a castigar pues "siempre es mejor tener a alguien que no tenerlo".

El expresidente de la OMC se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a Europa Press, al hilo de la polémica generada en la región tras la denuncia del jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Santa Bárbara de la ciudad, Agustín Luque, por la contratación, por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de facultativos extranjeros sin titulación homologada, denuncia que ha sido archivada al considerar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Puertollano que no está debidamente justificada la perpetración del delito.

A juicio de Rodríguez Sendín, el problema no está en contratar a estos profesionales que cubren vacantes del Sistema Nacional de Salud, sino en la ausencia de médicos españoles que, "formados con mucho esfuerzo y costes, con los recortes han sido maltratados y han sufrido muy malas condiciones y no están estimulados".

"En los últimos cinco o seis años se han ido 14.000 médicos a buscar trabajo fuera. Ahora tenemos necesidades y no disponemos de esos profesionales", ha insistido Rodríguez Sendín, que ha recordado que desde la OMC hace años que ya advirtieron de esta circunstancia por medio de numerosas publicaciones.

"Lo mejor es tener un profesional titulado pero si no los hay necesitamos cubrir los puestos con profesionales de otras latitudes, aunque la formación especializada sea diferente. Un médico no se puede titular especialista de lo que no es", ha tranquilizado el también médico toledano que, a modo de ejemplo, se ha referido al déficit de pediatras que cubren los médicos de Atención Primaria.

Preguntado sobre si esta polémica daña la dignidad de los profesionales extranjeros y genera alarma, ha reiterado que "no es justo atentar contra estos médicos que hacen lo que pueden, lo que saben y para lo que están formados", al tiempo que ha criticado y tildado de "poco acertado" que se "ponga en tela de juicio a esta gente que deja sus países para venir a trabajar a España".