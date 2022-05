Román llega al comité nacional del PP no en busca de "egos" que tiene "muy colmados" sino con "vocación de servir"

GUADALAJARA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP y exalcalde de Guadalajara Antonio Román se ha mostrado muy satisfecho de que su partido haya confiado en él para asumir, a partir de ahora, la secretaría de Política Municipal y Grandes Ciudades del PP a nivel nacional, tarea que asume "con ganas y vocación de servir".

"No vengo en busca de egos que ya tengo muy colmados, sino con ganas y vocación de servir y de cambiar el gobierno de este país por uno mejor", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

A sus 56 años y con una trayectoria política muy amplia, ha admitido que sus ambiciones personales y políticas están bastante satisfechas y que por eso mismo asume esta nueva responsabilidad con el propósito de ser un "servidor público" y de ponerse a disposición de los ayuntamientos, grupos institucionales, el partido y la población en general", ha abundado.

Para Román supone también "un honor" estar de nuevo en un comité ejecutivo nacional, donde ya ha estado en tres ocasiones diferentes y con responsabilidades distintas.

Compaginará esta tarea con su trabajo en el Senado, siempre "primando el contacto directo con la gente y acudir donde haga falta, por toda España, para apoyar a los compañeros alcaldes y concejales". "Ahí voy a estar. El objetivo es construir la alternativa para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del país", ha subrayado.

El senador por Guadalajara tiene claro que queda "el último cuarto del partido" para las elecciones municipales y autonómicas, convencido de que existe un "hastío" por parte de la población hacia los gobiernos de izquierda.

Espera que su experiencia de 24 años como concejal y doce de ellos de alcalde le sirvan para acercarse a la ciudadanía y que esta elija al PP como solo como alternativa frente a "lo mal que lo está haciendo Pedro Sánchez", sino porque cuando han gobernado ellos se ha hecho de forma "próspera para los ciudadanos".

ALCALDÍA DE GUADALAJARA

Preguntado sobre si pasa por su cabeza de alguna forma volver a presentarse como candidato a la alcaldía de Guadalajara, Román ha asegurado que no pasa ni por su cabeza ni por la de su familia esa idea, aunque ha admitido que "en un partido político nunca sabes". "Igual que me han llamado ahora para esta nueva responsabilidad, no sé lo que me deparará el futuro".

En este sentido ha abundado que hay muchas personas que por la calle le piden que vuelva a presentarse, algo que "le agrada y le llena de orgullo", pero "no sé ni siquiera en quién están pensando las personas que tienen esas responsabilidades".

"Ahora me han ofrecido esta nueva responsabilidad y no sé qué pasará en el futuro", ha subrayado a la vez que ha manifestado que doce años como alcalde de Guadalajara le han llenado ya de "satisfacción".

Por su parte, en declaraciones a los periodistas de Guadalajara, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha referido a Román como una persona que conoce "a la perfección" la política municipal y que, además, "transformó" Guadalajara en una ciudad "dinámica y abierta" en su etapa de alcalde.