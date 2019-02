Romero anuncia su reaparición musical en una colaboración con Elyella

Publicado 28/02/2019 10:02:57 CET

El cantante Jero Romero, quien fuera líder de la mítica banda toledana Sunday Drivers, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, que llevaba inactiva desde agosto de 2015, su reaparición en el mundo de la música, avanzando que este mismo jueves publicará una colaboración con los Djs Elyella que llega con el título de 'Hola, ¿Qué tal?'.

"Hola, qué tal. No sé si quedará alguien ahí después de tanto tiempo... Me hace muy feliz contaros que he hecho una canción con @elyellamusic. Una experiencia maravillosa. Mañana mismo la podréis escuchar en las plataformas digSpotify. Espero que estéis muy bien.

¡Besos a todos!", señala Romero en su cuenta de Twitter.

Su mensaje ha acumulado numerosas felicitaciones e interacciones, también de ilustres de la música como la locutora Virginia Díaz o el grupo toledano Veintiuno.

Desde 1999 lideró a los Sunday Drivers hasta su disolución en 2010, pasó previo a una aventura en solitario que duró hasta 2015, cuando se retiró de los escenarios.