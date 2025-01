De la Rosa advierte de que quien no vote a favor del nuevo decreto ómnibus tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha advertido de que los partidos que estén dispuestos a no votar a favor en el Congreso de los Diputados del nuevo decreto ómnibus que prorrogará el mantenimiento del escudo social tendrán que dar "explicaciones" y se ha mostrado "cansado de esa burla permanente" a los ciudadanos en el Parlamento.

De la Rosa, en declaraciones a los medios previas a su participación este miércoles en el que será su último Consejo Regional como secretario general del sindicato en la región, ha asegurado que es "absolutamente impresentable que se vote en contra de que los pensionistas recuperen poder adquisitivo o que se vote en contra de las personas damnificadas en la dana o en el volcán de La Palma reciban cuanto antes sus ayudas".

"Eso se llama jugar con la gente y no vale decir 'y tú más', lo que vale decir es que entre unos y otros han estado a punto de echar por tierra las ayudas tan necesarias de millones de personas que tienen todo el derecho del mundo a reclamar consenso y armonía. Yo confío en que, cuando este decreto salga de nuevo a votación, lo voten todos, y me gustaría escuchar las explicaciones del que esté dispuesto a no votar este decreto de escudo social que se va a presentar en los próximos días".

De la Rosa ha explicado que CCOO mantendrá las concentraciones previstas para el día 2 de febrero después de que el decreto ómnibus del Gobierno insistiendo en que en el sindicato piensan que "los políticos están jugando con las personas y con la vida de las personas".

"Por lo tanto, hasta que ese decreto sea una realidad efectiva y, de paso, el SMI efectivamente suba ese 4 o 4,5% y, si somos capaces, un acuerdo en la reducción de jornada, no vamos a parar de estar en la calle", ha advertido.