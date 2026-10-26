Ruiz explica que su renuncia a listas fue "personal y pensando en Puertollano" y denuncia un "juicio paralelo" del PSOE

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, junto al presidente provincial del PP en Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y la secretaria general del partido en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado este lunes que su decisión de renunciar a la propuesta del PP para ir en las listas al Congreso por la provincia de Ciudad Real fue "personal", tomada "libremente" tras tomar el pulso de opinión de la ciudadanía y pensando en la "responsabilidad" que tiene con la ciudad.

En este sentido, ha denunciado que el PSOE pretende hacer "un juicio paralelo" para sacar rédito político a cuenta de su situación judicial, en la que figura como investigado por un presunto delito de acoso laboral contra una funcionaria del consistorio.

Ruiz ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa arropado por el presidente del PP de Ciudad Real y de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valverde, y por la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que han querido mostrarle su apoyo.

"Yo me quedo en Puertollano; mi compromiso está con esta ciudad y mi responsabilidad está aquí", ha afirmado el regidor, quien ha explicado que quiere seguir al frente de la Alcaldía y dedicarle todo su tiempo y esfuerzo porque "hay mucho trabajo por delante", con "proyectos que terminar y muchas oportunidades que buscar, especialmente para los jóvenes".

Ruiz ha defendido que ha tomado esta decisión "para zanjar de una vez por todas" el mensaje que, a su juicio, algunos intentan trasladar a los vecinos: "que si me voy, que si abandono la alcaldía, que si estoy pensando en otras cosas...".

"Para que quede muy claro: no abandono Puertollano, no me aparto de mi responsabilidad y no voy a permitir que se utilice una propuesta de mi partido para confundir sobre el compromiso de este alcalde con la ciudad", ha subrayado.

El regidor ha respondido por separado al secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel González, y la portavoz del PSOE provincial, Cristina López.

Al primero le ha dicho que Génova "no le ha echado" de ningún sitio y que, "todo lo contrario", el PP le propuso formar parte de la candidatura. "La decisión de no aceptar esa propuesta la he tomado yo personalmente, libremente y pensando en la responsabilidad que tengo con la ciudad. No intenten presentar mi decisión como una derrota o una imposición, porque no es así", ha dicho.

"JUICIO PARALELO"

A López le ha contestado sobre las cuestiones judiciales. "Mi situación procesal es la que es y tendrá que seguir su curso por los cauces legales. Estoy pendiente de declarar en unas diligencias previas y confío en que todo se aclare. A día de hoy, la condición es de investigado; voy a colaborar con la justicia y respetaré sus tiempos", ha manifestado.

Ruiz ha rechazado que los socialistas "pretendan sustituir a los tribunales adelantando conclusiones o convirtiendo esa investigación en una condena pública". "Una cosa es exigir explicaciones y otra muy distinta es hacer un juicio paralelo, que es lo que pretenden algunos dirigentes socialistas", ha sostenido.

El alcalde ha devuelto las exigencias de responsabilidades a los socialistas, que, en su opinión, tienen "una enorme facilidad para pedir responsabilidades a los demás, pero bastante menos para dar explicaciones" cuando les afectan.

Así, les ha preguntado "por qué no explican la posición del PSOE respecto a la concejal condenada por incumplir la legislación electoral: "¿La apartaron de ser concejala? ¿Va a continuar como concejala o a seguir formando parte de las listas de su partido? ¿Qué criterio aplica el PSOE en estos casos?".

También ha lamentado que no se haya pedido responsabilidades por la condena de un antiguo concejal socialista por acoso sexual. "¿Aplican el mismo nivel de exigencia a los suyos que a los demás? Todavía no le han pedido que abandone los cargos que ostenta. Son preguntas legítimas cuyos ciudadanos tienen derecho a conocer las respuestas", ha apuntado.

DEUDA CERO EN EL AYUNTAMIENTO

"Mi decisión personal la tomé hace cuatro años: dejarlo todo por esta ciudad. A mí lo que me preocupa es Puertollano", ha dicho, antes de dejar "dos titulares": "Miguel Ángel Ruiz no abandona Puertollano. Voy a seguir al frente de esta alcaldía. Hay alcalde para rato".

El segundo, de carácter económico: el pleno del jueves llevará una modificación de crédito que, según las previsiones municipales, permitirá "dejar a cero la deuda". Ruiz ha recordado que en junio de 2023 el Ayuntamiento recibió una deuda de 32,2 millones de euros y que el objetivo es llegar a final de legislatura con cero euros.

Preguntado por si no se podrían haber hecho las cosas de otra manera para evitar la sorpresa de los ciudadanos, dado que su inclusión como número cuatro de la lista se produjo y la renuncia llegó al día siguiente, Ruiz ha admitido que "podía haber dicho desde el primer momento que no aceptaba".

No obstante, ha explicado que ir en una candidatura nacional "es un orgullo y un compromiso personal" y que aceptó porque "era un honor figurar en esa lista", con el respaldo de las direcciones provincial, regional y nacional.

Según ha relatado, tras la publicación "se montó un revuelo mediático" y el "runrún" sobre si se iba o se quedaba. "He querido tomar esta decisión para acabar definitivamente con ese rumor. Este alcalde se queda", ha insistido. Al ver el impacto y cómo el PSOE "volvía a alimentar la especulación", habló con el presidente del partido el sábado por la tarde para comunicarle su decisión, meditada con su equipo y su entorno.

VALVERDE: "UNA GESTIÓN IMPECABLE"

Por su parte, el presidente del PP de Ciudad Real y de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que estaban en Puertollano "para demostrar a todos los habitantes de esta ciudad nuestro firme apoyo al alcalde". Ha calificado a Ruiz como "un valor importantísimo para el Partido Popular provincial, regional y nacional" y ha señalado que su decisión personal ha sido "perfectamente comprendida" por las direcciones del partido en los tres niveles.

A su juicio, lo ocurrido este fin de semana "es la demostración explícita del deterioro y la desesperación en la que está metido el Partido Socialista", y ha sostenido que el PSOE de Puertollano, el provincial y el de Page "trabajan para Pedro Sánchez".

Detrás de lo que ha llamado "fabulaciones para dañar la imagen del alcalde" ha situado a la número uno del PSOE por la provincia, Isabel Rodríguez, "quien precisamente fue la alcaldesa que sí abandonó Puertollano". "Han tratado de contaminar una gestión impecable y la generosidad sin límites de un alcalde con su ciudad, pero no lo van a conseguir", ha afirmado Valverde.

AGUDO: "NO PUEDE HABER UN GESTO MÁS NOBLE"

De su lado, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha defendido que Ruiz es "uno de los alcaldes más valiosos" de España. Para Agudo, que Feijóo "haya pensado en Miguel Ángel Ruiz para acompañarle en las listas lo dice todo".

"Apoyamos plenamente su decisión y su generosidad. No puede haber un gesto más noble que el de un alcalde a quien se le ofrece una oportunidad tan relevante a nivel nacional y decide declinarla para quedarse en su ciudad", ha expresado, convencida de que los ciudadanos revalidarán "de manera mayoritaria en las urnas" el trabajo del alcalde.

Agudo ha considerado "muy feo" que los socialistas "vengan a Puertollano a hablar mal del alcalde" y ha asegurado que "no están en condiciones de dar lecciones de coherencia ni de dignidad política". Sobre los dirigentes socialistas provinciales y regionales que han pasado por el Congreso, ha preguntado cuál es su "hoja de servicio": "Votar leyes que han beneficiado a delincuentes sexuales, apoyar la amnistía a independistas, rebajar penas a quienes quisieron romper nuestro país y pactar cesiones con Bildu".