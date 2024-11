Ruiz Molina, "defraudado" con las enmiendas a la totalidad de PP y Vox y su "descripción apocalíptica" que "nadie" cree

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado este miércoles "defraudado" con las enmiendas a la totalidad que han presentado tanto PP como Vox a los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, y ha afirmado que ambos partidos presentan "una descripción apocalíptica" de la región que "no se cree nadie".

A preguntas de los medios en el transcurso de una rueda de prensa para presentar el Proyecto de Presupuestos a Cecam, el consejero ha apuntado que le gustaría que la oposición presentase unas enmiendas a la totalidad --que se debatirán este jueves en las Cortes-- "coherentes" y en "sintonía" con la sociedad castellanomanchega

Ha lamentado que la enmienda del PP pida que la Administración regional baje los impuestos, no se endeude y se incremente el gasto. "No sé, sinceramente, cómo eso se puede hacer y espero que mañana nos lo puedan explicar", ha señalado, para apuntar que los 'populares' no presenten alternativas a aquellas partidas que creen que deberían incrementarse.

Es por ello por lo que, además de criticar que lleven a cabo una "descripción apocalíptica" de la región, ha asegurado que desde el Grupo Parlamentario Popular se hace "un análisis muy superficial y sin contenido" en esta enmienda a la totalidad.

Respecto a Vox, el titular de la Hacienda castellanomanchega ha indicado que habla en su enmienda a la totalidad "poco" del presupuesto y la "tienen tomada" con el Instituto de la Mujer y la Agenda 2030, "con la que está cayendo", además de con la inmigración y la memoria histórica.

A ello ha unido que se trata de un partido que está en contra del sistema de las autonomías. "No sé qué pinta en las Cortes y si mañana me enteraré de algo más que no les guste de este presupuesto, aparte de la manía que le tienen al Instituto de la Mujer", ha concluido.