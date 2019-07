Ruiz Santos da por solventados los "roces" en PSOE Albacete: "Un respaldo así no lo consigue un partido con problemas"

447344.1.644.368.20190728104539

Sugiere al PP "olvidarse de Cospedal" y a Cs "matizar" un aterrizaje que parece "forzoso"

ALBACETE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha dado por superados los posibles roces que en el pasado surgieron en el seno del partido provincial en el escenario de las primarias que perdió por un estrecho margen de votos con Santiago Cabañero, asegurando que un respaldo electoral tan amplio como el cosechado en este 2019 no es algo que pueda conseguir una formación política con "problemas".

En una entrevista con Europa Press, Ruiz Santos ha dicho que "ya prácticamente nadie" recuerda esos "roces", los cuales dio por finiquitados "la misma noche" en la que perdió las primarias. A partir de ahí, ha dicho que se puso inmediatamente a trabajar en el proyecto socialista.

"No hay roces. A las pruebas me remito. Gobernamos en la Diputación, con más respaldo en Castilla-La Mancha y en la mayoría de municipios. Eso no lo hace un partido con problemas. Un partido dividido no consigue esto", ha insistido.

SUGERENCIAS A PP Y CS

Ruiz Santos también ha tenido palabras para el Partido Popular en la región, partido que considera que "arrastra un complejo" tras el liderazgo de María Dolores de Cospedal. "Se esfuerzan en olvidarse de ella pero los ciudadanos no se han olvidado".

Aunque no le desea "ni bien ni mal" a los 'populares', les ha invitado a "darse cuenta de los errores cometidos cuanto antes".

"Siguen en una negación de sus políticas que no les beneficia. No han leído la realidad. Los ciudadanos no quieren que se les recorte, que se les menosprecie ni que se les cierren plantas de hospital", ha indicado.

En cuanto a Ciudadanos, ha dicho que tras su irrupción "con fuerza", habrá que ver ahora su "comportamiento político".

Tras criticar la negativa a nivel nacional a la investidura de Pedro Sánchez, ha invitado a la formación naranja a "matizar su aterrizaje", el cual valora como "forzoso".

"Creo que Ciudadanos debe empezar a formar parte de las instituciones colaborando, siendo leales y entendiendo que por encima de los intereses de partido están los ciudadanos", ha enfatizado.