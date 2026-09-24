Sabor Toledo abre sus puertas invitando a degustar la gastronomía de la provincia y con el compromiso de que será bienal

Archivo - Cartel de 'Sabor Toledo'. - DIPUTACIÓN - Archivo

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sabor Toledo, la feria gastronómica que se celebra en la capital, ha abierto sus puertas desde este jueves 24 al domingo 27 de septiembre, invitando a degustar la oferta de productos de la capital y la provincia, y con el compromiso de que esta cita se celebre cada dos años.

Doce establecimientos hosteleros transformarán los productos agroalimentarios de la provincia en 28 tapas a precios de 2,5 euros, 4 euros y 5,50 euros.

Para combatir el calor se repartirán 20.000 abanicos y los visitantes podrán visitar a 53 expositores agroalimentarios de quesos, carnes de caza, embutidos y jamones, vinos, vermú, licores y destilados, aceite de oliva, dulces, mazapán y chocolate, miel y productos apícolas, cerveza artesana, azafrán, conservas, frutos secos y legumbres.

Tendrá horario ininterrumpido de 11.00 a 23.00 horas el jueves, viernes y sábado. El domingo, desde las 11.00 horas, finalizando para los productores a las 18.00 horas, para la gastronomía a las 21.00 horas y para el chill out a las 23.00 horas.

Destaca la presencia de chefs como Iván Cerdeño y Carlos Maldonado, junto a 16 cocineros de establecimientos hosteleros, que desarrollarán 24 sesiones gastronómicas y showcookings. Habrá una zona 'Chill Out' gestionada por otro establecimiento hostelero.

SERÁ UNA FIERA BIENAL

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha sido la primera en dar la bienvenida a la feria anunciando que la cita será de carácter bienal. "Cada dos años volveremos a encontrarnos", ha afirmado.

Tras 144 días desde que se presentó por primera vez, lo que comenzó con una idea, hoy es "una realidad" y tiene ambición de que sea una marca que crezca y que sirva para construir una identidad turística en la provincia.

"Sabor Toledo no quiere ser solo un lugar donde comer bien, sino un lugar donde descubrir productos e historias, porque la gastronomía tiene la capacidad de despertar curiosidad por un territorio, querer conocer el lugar donde se produce", ha afirmado.

De su lado, el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, ha señalado que esta feria tiene "una enorme despensa", con productos de calidad y tradición y personas que hacen posible que llegue a las mesas.

"Toledo no es solo patrimonio, es historia y cultura, se come, se saborea y se disfruta. Hemos venido a recorrer la feria sin prisa, acercarnos a cada apuesto, conocer nuestros restaurantes. Que nadie se vaya de aquí hoy sin haber descubierto un producto nuevo, sin haberse llevado un poquito de Toledo".

De su lado, la presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles Martínez, ha definido Toledo como "el escaparate ideal", y destacando que Toledo complementa "su historia y su patrimonio" con la oferta gastronómica.

Asimismo, el presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha resaltado la importancia estratégica de la provincia a nivel comercial y ha puesto el foco en los productores locales en la labor de "hacer marca". Asimismo, ha augurado que esta feria va a emprender un camino que "va a dar muchas satisfacciones en los años venideros".

MISMO ÉXITO QUE FARCAMA

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha rememorado que hace 45 años abría sus puertas la Feria regional de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), y con la inauguración de Sabor Toledo va a fraguarse "otra historia de éxito", porque ha venido a ocupar "un espacio necesario".

Ha resaltado el impulso de la Diputación de Toledo junto al resto de administraciones implicadas, invitando a adherise a más que se puedan sumar, con la aspiración a "convertirse en una de las mejores ferias del mundo".

Para el alcalde, Sabor Toledo invita a atraer turismo gastronómico, un tipo de "turismo de calidad y no de masas", que se une al de "congresos, al idomático y el cultural", que ya son señas de identidad en la capital.