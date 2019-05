Sacar adelante presupuestos y hacer un nuevo POM en Tarancón, principales propuestas de PSOE si revalida Gobierno local

Publicado 19/05/2019 8:49:52 CET

CUENCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarancón y candidato del PSOE para la reelección como primer edil el próximo 26 de mayo, José Manuel López Carrizo, propone entre las tres medidas más urgentes que adoptará si consigue revalidar la Alcaldía la elaboración de un presupuesto municipal, "que ya se puede hacer gracias al cumplimiento del Plan de Ajuste, puesto que las cuentas de 2013 han sido prorrogadas hasta hoy en día".

Tras esta medida, Carrizo apuesta por aumentar las ayudas que perciben tanto clubes deportivos como asociaciones, una medida "comprometida" que no han podido llevar a cabo estos cuatro años "por estar el presupuesto prorrogado".

También, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Tarancón tiene en mente elaborar un Plan de Ordenación Municipal.

Según ha explicado en una entrevista a Europa Press, Tarancón actualmente está regido por las normas subsidiarias de 1987, "y cada actuación fuera de esa norma hay que hacer una modificación puntual, con el retraso de tiempo y justificación que conlleva". "Es muy rígido, y eso no da agilidad al crecimiento urbanístico de la ciudad".

En cuanto a Urbanismo, Carrizo también propone "poder liberar el dinero del presupuesto", desarrollar planes de mejoras de calles y la continuidad en la creación de aparcamientos gratuitos disuasorios por toda la población, "con el objetivo de hacer un Tarancón más saludable y accesible también para peatones, y atractivo para que los visitantes puedan disfrutar de los servicios de forma sencilla y cómoda".

FISCALIDAD

En materia fiscal, el alcalde de Tarancón se ha enorgullecido por dejar, a su juicio, la deuda municipal "en cero euros" gracias al Plan de Ajuste.

"Ahora mismo podemos decir que el Consistorio de Tarancón es uno de los más grandes de C-LM que no tiene absolutamente deuda, lo que nos va a permitir amortizar la deuda que teníamos con el pago a proveedores, que teníamos como fecha límite 2023, y vamos a adelantarlo a este 2019. Se va a quedar cancelada toda la deuda, la ordinaria y la anticipada. Con lo cual, vamos a poder elaborar unos presupuestos muy reales y muy atractivos", ha declarado.

También propone una rebaja de la tasa de Vehículos de Tracción Mecánica, ya que han detectado que en Tarancón "estaba muy elevada" respecto a otros municipios cercanos.

Así, prevé que con esa bajada de la tasa "posiblemente hasta se generen más ingresos debido a que haya más vehículos censados en el municipio".

En este apartado, por último, Carrizo quiere estudiar la ordenanza del Impuesto de Actividades Económicas y no aumentar el IBI.

EMPLEO

Respecto a empleo, Carrizo ha apuntado que esta competencia no es directa del Ayuntamiento, pero sí ayuda mucho a que se genere.

"¿Cómo? Poniendo en valor y poniendo en contacto a empresas con los propietarios de los suelos industriales que está disponible hoy en Tarancón, sobre todo en el polígono Senda de los Pastores", ha apuntado.

"El futuro del mundo de las próximas décadas seguro que viene por la logística, y ahí hay una cantidad de metros muy importantes, con parcelas muy grandes, que es justo lo que necesita este sector para el desarrollo industrial de todo el país", asegura el candidato, que apuesta por poner en valor el suelo industrial "porque hoy en día, el de Tarancón es de los más atractivos de España por la relación precio-metro cuadrado que hay".

Las energías renovables, a juicio del primer edil, es un sector "muy atractivo para todos" tanto en Tarancón como en poblaciones de la comarca, donde hay "muchas propuestas, desde huertos solares a fotovoltaicos".

"Sin lugar a dudas, por ahí seguro que vendrá la creación de empleo y la riqueza", ha señalado. Por último, el alcalde ha declarado que también seguirá ayudando a crecer a las empresas que ya están en el municipio, como es el caso de Incarlopsa, que ha presentado en Urbanismo varios proyectos de ampliación con una nueva planta de Preparados.

JUVENTUD Y CULTURA

En cuanto a Juventud y Cultura, el alcalde ha asegurado que si revalida el mandato seguirá abierto a todas las propuestas que le hagan en estos dos ámbitos.

Así, ha declarado que le gustaría "poder hacer un centro joven en la localidad", ya que muchos jóvenes taranconeros "no tienen un hueco donde poder hacer actividades".

Del mismo modo, ha destacado el "éxito" que ha tenido en Tarancón la puesta en marcha tanto del cine de verano como el cine de invierno, los cuales seguirá manteniendo, y propondrá la creación de un museo etnográfico de la localidad así como la mejora del salón de actos de la Casa de la Cultura tanto en mobiliario como equipamiento audiovisual.

Por último, tiene en mente poder retomar una feria del libro local y desarrollarla en un "paraje emblemático como es el paseo y la glorieta de la estación".

¿MAYORÍA ABSOLUTA?

Carrizo ha recordado que estas elecciones son las primeras en las que se presentan cinco listas al Ayuntamiento.

"A mis compañeros de candidatura les digo que hay que trabajar, tenemos que trabajar de la misma forma que lo hicimos en la legislatura anterior", ha enfatizado.

"Las urnas el domingo 26 a las 9.00 horas estarán vacías, y vamos a trabajar para llenarlas y para que haya participación, que es muy importante. Si las elecciones del 28 de abril eran importantes, estas lo son mucho más", ha recalcado, a la par que ha anunciado que sale "con la esperanza clara de ganar con mayoría absoluta, con lo cual, los pactos no se contemplan".

En cualquier caso, Carrizo cree que el talante que ha habido en el Pleno durante estos cuatro años con la oposición "ha sido muy correcto".

"Hemos gobernado con 8 concejales sin mayoría absoluta, 7 del PP y dos de IU Ganemos, no hemos firmado ningún pacto, y sin embargo en esta legislatura se han sacado muchas cosas adelante, algunas por unanimidad", indica.

LOGROS DE LEGISLATURA

Entre los grandes logros de su gestión estos cuatro años, Carrizo ha señalado que son, en primer lugar, la ejecución y compromiso con el Plan de Ajuste, reduciendo la deuda municipal "a cero euros", así como la puesta en marcha de la subestación eléctrica que da servicio al polígono industrial Senda de los Pastores.

También ha destacado la conclusión de la empresa municipal Tainsa, que estaba en concurso de acreedores, así como el aumento del padrón municipal, "que está creciendo por encima del 2% de la población, siendo en torno las 300 personas las que han llegado a Tarancón en estos últimos años".

El alcalde, de igual manera, ha agradecido a sus compañeros de corporación "la normalidad institucional" que ha habido durante esta legislatura.

"Había mucha tensión en otras legislaturas, yo no deseaba eso porque no es bueno para una ciudad, y aquí nos tenemos que llevar todos bien, piensen como piensen", afirma. "Tengo que ser el alcalde de todos, de todos los barrios y trabajadores y empresarios, y eso es lo que he pretendido y creo que se ha conseguido".

Por último, Carrizo ha augurado que tiene claro que el gobierno que va a salir de las urnas del 26 de mayo "va a ser una mayoría absoluta para el equipo actual".

"Sin lugar a dudas habrá otros cuatro años de gobierno socialista en Tarancón y en la región, y eso será muy bueno para la ciudad", ha manifestado Carrizo. "La inercia positiva de estas tres instituciones favorable en la misma línea política, sin lugar a dudas, va a ser lo necesario para dar luz en cuanto a urbanismo, desarrollo, industrialización y cultura de Tarancón".