Sáez se muestra "satisfecho" tras la reunión con Adif, aunque lamenta la eliminación de la parada del AVE en Atocha

ALBACETE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, se ha mostrado "muy satisfecho", pese a que "el PP y su responsable consideren que no hay que estarlo", tras la reunión mantenida el pasado lunes con la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, en la que la entidad accedió a "pinchar" la red ferroviaria para el Puerto Seco, así como a negociar posibles soluciones para la APR-13 y el desdoblamiento del puente de Campollano.

"Vine aún más satisfecho porque Adif ha decidido sacar una licitación para la plataforma que tiene cerrada en el entorno del paseo de La Cuba, para que empresas del sector ferroviario puedan utilizar esas instalaciones", ha explicado, añadiendo que "están dispuestos a dar una solución al problema urbanístico del desdoblamiento del puente de Campollano".

También ha celebrado que la empresa pública haya asumido el error que se cometió durante la instalación de la red de alta velocidad y que ahora lo intente corregir, para poner fin a las inundaciones en el barrio de Medicina.

"Adif ya está trabajando para la canalización de las aguas hacia el canal de María Cristina. Ya se han hecho esas primeras obras de contención en Chinchilla y la confederación hidrográfica está trabajando en los diques de contención".

SAEZ LAMENTA QUE SE ELIMINE LA PARADA EN ATOCHA

No obstante, el primer edil ha lamentado la supresión de la parada en la estación de Atocha-Almudena Grandes de los AVE Madrid-Alicante, asegura que él tampoco está de acuerdo con que se elimine y se haga una única parada en la estación de Chamartín Clara Campoamor, que ya se lo hizo saber a Domínguez, pero que será algo temporal mientras duren las obras en Atocha.

"Los trenes de alta velocidad que vienen del Levante a la estación de Atocha solo van a tener parada en Chamartín, será durante el tiempo que duren las obras para la estación subterránea, que van a permitir la liberalización del sector de la alta velocidad en España", una medida que, según Sáez, al permitir la entrada de nuevas compañías abaratará los costes de los viajes en tren.

Tras la reforma, tan solo los trenes que vayan del Levante a Madrid tendrán doble parada, el resto, los que llegan desde Galicia o Sevilla, mantendrán una parada única.

El alcalde ha querido aclarar que este proyecto se tendría que haber ejecutado en 2012, durante el mandato del Gobierno anterior, pero que como no se hizo toca ahora. "¿Qué yo estoy a favor de que no se pare durante un tiempo en Atocha?, pues no, y así se lo he trasladado a la presidenta de Adif, pero la realidad es la que es y yo creo que ahora toca sumar y hacer que Albacete siga creciendo en frecuencia, en reducción de costes y, sobre todo, en dobles paradas", ha concluido.