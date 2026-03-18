Salen a licitación la adjudicación de los quioscos La Vega de Toledo por un periodo de siete años

Quioscos en el parque de la Vega. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha anunciado la autorización del inicio del expediente para la concesión, mediante concurso público y tramitación ordinaria, de la ocupación privativa de dominio público en régimen de concesión demanial para la explotación y mantenimiento de los quioscos instalados en el parque de La Vega.

En este sentido, el portavoz ha explicado que este proyecto "viene de años atrás, vinculado al proyecto que nos encontramos del Gobierno anterior".

En este sentido, "nosotros hemos retomado y modificado el planteamiento inicial para convertir este espacio en un enclave más atractivo y dinámico para la ciudad", ha puntualizado, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Una actuación que forma parte de una intervención más amplia para revitalizar el parque de La Vega, "este equipo de Gobierno ha modificado el proyecto inicial para eliminar una infraestructura de hormigón prevista en la zona de la Rosaleda y destinar esos recursos a mejorar el conjunto del parque", porque "queremos que Toledo tenga la entrada que se merece, hemos apostado por una Vega más atractiva, con más actividad, aumentando la masa arbórea y generando espacios para el disfrute de todos", ha afirmado.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de un gran parque infantil en la zona final, con el objetivo de extender la actividad a todo el recinto durante todo el año.

De esta forma, Juan José Alcalde ha explicado que el expediente que este miércoles se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local, contempla un precio de licitación total de 747.600 euros y una duración de siete años, un periodo que "responde a la necesidad de que los adjudicatarios realicen una inversión significativa para adaptar y mejorar las instalaciones existentes".

Según ha informado el portavoz el nuevo diseño contempla la instalación de cuatro grandes quioscos, dos en la parte delantera y dos en la trasera, todos ellos de idénticas características, con una superficie construida de 106,70 metros cuadrados y 77,80 metros útiles.

Estos espacios dispondrán de cocina, almacén y una terraza de 80 metros cuadrados con posibilidad de cerramiento acristalado, y contarán con una estructura de forma octogonal.

Además, se incorporan dos quioscos de menor tamaño en la zona delantera, destinados a la venta de encurtidos y productos envasados, con terraza y marquesina de 40 metros cuadrados.

El canon base de licitación de cada uno de ellos se ha establecido teniendo en cuenta distintos factores como la superficie, ubicación, actividad y viabilidad económica.

De esta forma, el quiosco destinado a churrería se licita por 2.500 euros mensuales; mientras que los quioscos hosteleros restantes, incluido el de horchatería y los situados en la parte posterior, por 1.800 euros mensuales; por último, los quioscos de encurtidos y productos envasados salen por 500 euros mensuales.

Asimismo, se ha establecido un coeficiente corrector en los precios de licitación, teniendo en cuenta factores como la estacionalidad de la horchatería y la ubicación de los quioscos interiores, que podrían requerir un periodo de adaptación.

El portavoz municipal ha subrayado que uno de los objetivos principales del proyecto es "mantener la identidad histórica del parque, por ello, los dos quioscos delanteros tendrán usos específicos, uno deberá destinarse obligatoriamente a churrería y el otro a horchatería".

"Queremos transformar La Vega, pero sin perder su esencia, la esencia del toledano y la historia que tiene este parque", ha señalado.

Además, los dos quioscos situados en la parte trasera tendrán un uso hostelero abierto, sin limitación específica, "permitiendo mayor flexibilidad a los futuros concesionarios".

Una vez publicados los pliegos, se abrirá un plazo aproximado de 15 días para que las empresas interesadas presenten sus propuestas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento da un paso más en la recuperación integral de La Vega, "consolidándola como un espacio singular, dinámico y representativo para la ciudad de Toledo".

Otros asuntos adoptados Además de este, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otros asuntos, entre ellos, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se aprueba la obra hidráulica de mejora de la red de abastecimiento en la puerta de Bisagra y la ampliación del saneamiento en el paseo de la Vega por un importe de 174.878 euros, una obra que se realizará por parte de la empresa concesionaria del servicio TAGUS.

También se toma en conocimiento de la finalización de las obras y formalización del acta de replanteo de las obras de reparación de la senda ecológica.

Obras que han costado 179.758 euros y se adjudica el contrato para la ejecución de los trabajos de desbroce de zonas verdes municipales por un importe de 165.572.

En el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y la Federación Empresarial Toledana como entidad colaboradora de la asociación de librerías y papelerías de la ciudad de Toledo para el programa Bono Libro del año 2026 por un importe de 15.820 euros.

Por otro lado, se inicia el expediente de recuperación de dominio de unidades de enterramiento en el marco de adecuación, gestión y conservación del cementerio municipal para la recuperación de 24 unidades de enterramiento de hace más de diez años que se van a recuperar y su traslado al osario municipal.

Se adjudica la ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo del grupo Mago de OZ el día 30 de mayo en el recinto ferial de La Peraleda por un importe de 36.300 euros y se autoriza el inicio del expediente para la prestación del servicio de transporte de viajeros de la barca de pasaje de una orilla a otra del río tajo por dos temporadas y un importe de licitación de 31.726 euros.

En el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de las obras de mejora del espacio urbano de la actuación Toledo, 'Ciudad Creativa', financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation por un importe de 407.319,12 euros y un periodo de duración de dos meses y se adjudica el contrato para la ejecución de las obras para la conexión de la movilidad con la otra ribera del río entre el Valle y el parque de Polvorines, financiado por la unión europea con fondos Next Generation a la empresa Proimancha Ingeniería y Construcción SL, por un importe de 485.491,93 euros.

Y por último, se inicia el expediente para la contratación del suministro para los programas de empleo y formación distribuido en cinco lotes por un importe total de 180.000 euros