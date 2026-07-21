La salida de vía de un camión en Madridejos (Toledo) obliga a cortar la A-4 sentido Córdoba

Corte de carretera en Madridejos - 112

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un camión en Madridejos (Toledo) ha obligado al corte de la autovía A-4 sentido Córdoba.

El corte afecta a la autovía A-4 en el kilómetro 112 y el aviso se ha recibido a las 17.34 horas, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de la región.

Una persona ha resultado herida leve y ha sido atendida en el lugar. Se han desplazado la Guardia Civil, una ambulancia de soporte y un médico de urgencias.