Sánchez pide a Cs incluir en el debate de reforma electoral el salario mínimo y renta básica a parados de larga duración

Publicado 14/02/2018 20:21:18 CET

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sugerido a Ciudadanos a incluir en sus conversaciones para abordar su postura de cara a una reforma de la ley electoral a incluir en el debate extremos como la proposición de ley del PSOE para elevar el salario mínimo o la iniciativa legislativa popular impulsada hace un año por los sindicatos para implementar una renta básica a parados de larga duración.

Así lo ha asegurado durante su intervención en una nueva Asamblea Abierta impulsada por el PSOE desde el Centro Cultural San Marcos de Toledo, donde ha recordado que estas dos iniciativas fueron "rechazadas" por la unión de fuerzas de la formación naranja con el Partido Popular.

"Hoy Ciudadanos nos pedía una reunión para hablar de la ley. Más allá de eso, que está muy bien, le vamos a decir que además de esa ley electoral, ¿por qué no hablamos de políticas sociales?", se ha preguntado Sánchez, al tiempo que ha dicho que "no deja de ser llamativo que Ciudadanos y Podemos ya se hayan reunido para ver cómo se reparten los escaños y no para otras cosas".

Sánchez hacía estas afirmaciones poco después de que el Grupo Parlamentario Socialista trasladara a Ciudadanos que la reforma de la ley electoral "no es una prioridad" para los socialistas, según ha revelado el secretario general de la formación 'naranja' y diputado, José Manuel Villegas.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la reunión de hora y cuarto mantenida por representantes de ambas formaciones para hablar de la reforma de la ley electoral que impulsa Ciudadanos, Villegas ha confesado que les ha "sorprendido" la respuesta del PSOE cuando, a juicio de Ciudadanos, la democracia española se merece una ley electoral "más moderna y justa".

El PSOE sí considera prioritario desbloquear la renovación del Consejo de Administración de RTVE y poner fin al veto abusivo que el Gobierno ejerce sobre las iniciativas legislativas que presenta la oposición, vetos que en ocasiones apoya Ciudadanos.