Sanidad sigue sin tener constancia de intoxicaciones en los laboratorios de Toledo tras mediciones "objetivas"

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha manifestado que su departamento sigue sin tener constancia de intoxicaciones en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo tras las mediciones objetivas que se están realizando.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios desde el centro de salud de Buenavista, tras las últimas críticas de las plantillas de los laboratorios que reclaman medidas que permitan solucionar "la grave situación en el Laboratorio de Anatomía Patológica y en el resto de laboratorios de este centro sanitario".

La Consejería de Sanidad cuenta con "tres empresas diferentes midiendo lo que ocurre en el laboratorio y sigue sin haber ningún dato objetivo que manifieste" niveles de intoxicación.

Aunque ha entendido las protestas de las plantillas, insiste en que la Consejería de Sanidad sigue "sin conocer intoxicaciones a través de salud laboral y también de las mediciones".

"Seguimos trabajando y seguimos hablando con ellos", se ha comprometido el consejero del ramo.