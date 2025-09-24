Santa Olalla acoge este sábado el reto solidario '80 kilómetros por Enzo'

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido este miércoles la presentación del reto solidario '80 kilómetros por Enzo', una iniciativa impulsada por David Martín, vecino de Santa Olalla, con el objetivo de apoyar al pequeño Enzo, un niño del municipio de Escalonilla, que con apenas un año de vida se enfrenta a un síndrome genético polimalformativo, una enfermedad rara y sin cura.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Deportes, Pilar Martín, quien ha subrayado "el orgullo que supone para la Diputación respaldar una causa que refleja la fuerza de la solidaridad, la determinación y la unión de toda una comunidad en torno a una familia que necesita apoyo".

Durante la presentación también han intervenido el padre de Enzo, Raúl Gutiérrez, así como el impulsor del reto, David Martín. Junto a ellos han estado presentes el alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, y la alcaldesa de Escalonilla, Sonia Gómez, que han querido mostrar el respaldo de sus municipios y de toda la comarca a esta causa solidaria, ha informado la Diputación en nota de prensa.

UN CAMINO LLENO DE ESPERANZA

Pilar Martín ha recordado que "este reto es la demostración de que siempre se puede hacer más, de que no hay barreras cuando se quiere ayudar, de que todos podemos hacer algo para que situaciones como la de este pequeño y su familia reciban todo el apoyo que merecen" y ha trasladado al padre del niño el cariño y el apoyo de la institución provincial y de toda la provincia de Toledo.

La diputada de Deportes se ha mostrado convencida de que "este es solo el principio: este reto no termina en la meta de esos 80 kilómetros. Aquí comienza un camino lleno de esperanza en el que estoy segura de que esta familia no va a estar sola, porque esta provincia tiene mucho que dar. La Diputación estará siempre dispuesta a apoyarles y a respaldar todas las iniciativas que, como esta, nos recuerdan que juntos somos más fuertes".

En este sentido, el impulsor del reto ha explicado que se trata de un desafío tanto personal como solidario, cuyo objetivo es recorrer varios pueblos de la comarca y dejar en cada uno de ellos una huella de apoyo y esperanza.

"'80 kilómetros por Enzo' es un reto personal y solidario por el niño, con el único fin de recaudar dinero para que él y su familia no se sientan solos. Muchas gracias a todos por lo que estáis haciendo por Enzo y por este proyecto. Os esperamos el día 27 de septiembre y vamos a estar siempre con Enzo", ha declarado.

Por su parte, el padre de Enzo ha explicado que su hijo padece un síndrome polimalformativo genético que le afecta en muchos aspectos de su desarrollo y que requiere numerosas terapias. En su intervención ha querido agradecer el apoyo recibido y ha señalado que "todo lo que David y toda la gente nos está ayudando lo estamos empleando en terapias. Vamos cinco días a la semana a fisio, logopedia, disfagia, terapia ocupacional, en definitiva, muchas gracias a todos por ayudarnos".

La alcaldesa de Escalonilla ha destacado el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa y puesto en valor no sólo la dimensión solidaria del reto, sino también la respuesta de toda la comarca. "Enzo nos recuerda que la unión, la empatía y la solidaridad son capaces de mover montañas".

Asimismo, ha invitado a todos los ciudadanos a participar y apoyar esta marcha, recordando que "cada paso y cada kilómetro son un mensaje de ánimo y un rayo de esperanza" para esta familia.

Por último, el alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto, ha destacado que "lo más importante de esta iniciativa es dar visibilidad a la enfermedad que sufre Enzo y mostrar que todos estamos aquí para ayudar". Ha agradecido a David el esfuerzo de asumir un reto "casi increíble" y ha hecho un llamamiento a la participación, recordando que el Ayuntamiento colaborará con la compra de dorsales y con el apoyo de Protección Civil durante todo el recorrido.

MUCHAS MANERAS DE COLABORAR

El reto se celebrará este sábado 27 de septiembre, a las 8.00 horas, con salida desde la Plaza Reyes de España de Santa Olalla. Desde allí, David Martín recorrerá 80 kilómetros atravesando los municipios de Carriches, Carpio de Tajo, La Mata, Carmena, Alcabón, Val de Santo Domingo, Noves, Portillo, Fuensalida, Barcience, Torrijos, Gerindote y Escalonilla.

En cada una de estas localidades se invitará a vecinos, asociaciones, colectivos y entidades locales a sumarse de distintas maneras: caminando o pedaleando junto a David en algún tramo, animando en las calles o colaborando con aportaciones económicas. Para quienes no puedan participar, se pondrá a disposición un 'Dorsal Cero', disponible tanto en el punto de salida como en los distintos municipios de paso.

Además, la colaboración con el 'Dorsal Cero podrá' realizarse también a través de Bizum en el número 635 414 316 (Raúl Gutiérrez Calvo), indicando el concepto "RETO80kmsENZO". Asimismo, se han puesto a la venta, bajo pedido, unos calcetines solidarios al precio de 20 euros a través de la cuenta de Instagram @por_ti_la_luna_enzo.

De esta manera, cualquier persona podrá contribuir y hacer que su apoyo llegue a Enzo. Todo lo recaudado durante la jornada se destinará íntegramente a su tratamiento, un símbolo de la lucha que muchas familias libran frente a enfermedades raras y que necesitan del compromiso colectivo.