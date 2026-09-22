De los Santos (PP) pide a Tolón que "tome de una vez el mando" del Ministerio de Educación o que dimita por PISA y Ceuta

El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha pedido este martes a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que "tome de una vez por todas el mando" de su cartera o que dimita por los "terribles resultados" del informe PISA y el inicio del curso en Ceuta.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Toledo junto a la secretaria regional del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, y el presidente provincial de los 'populares' en Toledo, Carlos Velázquez.

Ha cargado así contra Tolón por señalar a las comunidades autónomas como responsables del "desastre educativo" cuando "solo tiene un culpable que se llama Pedro Sánchez, que es responsable de la LOMLOE, la peor ley educativa de los casi 50 años de democracia en España".

"Ha tenido tres ministras --de educación--, la señora Celaá, la señora Alegría y ahora la señora Tolón, que de las tres, y esto era difícil, es sin duda la peor de las responsables de esta cartera", ha subrayado el responsable de educación del PP.

Así, ha afirmado que las conclusiones de PISA dicen que "hoy un chaval de 15 años español frente a un chaval de 15 años del Reino Unido está dos cursos por detrás en conocimientos. Pero es que un chaval de 15 años español hoy está también dos cursos por detrás en conocimientos respecto de otro que estudió hace 10 años".

"Esto es culpa del Gobierno socialista", ha afirmado, para lamentar que Tolón "se atreve" a sacar pecho por lo que la ha calificado como "una irresponsable"; algo que ha dicho que también ha demostrado en el inicio de curso en la ciudad de Ceuta, por lo que tras llamarla "virreina de Toledo" le ha pedido que "tome de una vez por todas" el mando de ese Ministerio o que dimita.

Así, tras recordar que esta tarde se debatirá en el Congreso la reprobación de la ministra, De los Santos se ha referido a la crisis de Ceuta para lamentar que mientras los ceutíes vivían "una invasión" tanto Pedro Sánchez como Tolón "estaban de vacaciones".

"Sánchez en Lanzarote y Tolón en Consuegra aprovechando para insultar al presidente García-Page, que es su función en el Gobierno de España, sin decir absolutamente nada sobre las necesidades de las familias caballas", ha argumentado el dirigente 'popular'.

Para De los Santos, Tolón no solamente no ha pedido perdón "por no haber hecho su trabajo como debía" sino que "ni siquiera" ha desarrollado un "protocolo exhaustivo" para, si se repitiera, los profesores y los equipos directivos supieran qué hacer con esos alumnos, "que con solo atravesar la puerta del centro educativo se convierten en su responsabilidad".

También se ha referido a Castilla-La Mancha para calificar como "lamentable" y "vergonzoso" que desde el Gobierno regional se pretenda "sacar pecho dentro de la miseria" en relación con el informe PISA. "Son tan paupérrimos los resultados que por más que desde la Consejería de Educación del Gobierno regional pretendan decir cuáles son sus fortalezas entre lo malo, cualquier resultado es igualmente malo".

Así, ha afirmado que Castilla-La Mancha "necesita" a Paco Núñez y un gobierno responsable "que ponga por delante de cualquier otra cuestión las necesidades de los castellanomanchegos" y que "no adultere los resultados de PISA y no saque pecho por los peores datos de la historia".