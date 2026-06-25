Satec se incorpora al Centro Regional de Innovación Digital de C-LM para impulsar IA en sanidad y servicios públicos

Presentación de Satec en el CRID. - JCCM

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa reforzando el ecosistema tecnológico regional con la incorporación de la multinacional de Sistemas Avanzados de Tecnología -Satec- al Centro Regional de Innovación Digital (CRID), concretamente al centro de conocimiento de Salud Digital, para impulsar proyectos innovadores basados en Inteligencia Artificial aplicada al ámbito sanitario y a la mejora de los servicios públicos.

La incorporación de la empresa se enmarca en el protocolo de intenciones que han suscrito recientemente el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de Satec, Luis Rodríguez Ovejero; y que hoy han visibilizado el director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, y el CEO de SATEC, José Ignacio Laureano, en un acto celebrado en el CRID en Talavera de la Reina.

Morejudo ha destacado a Satec como ejemplo de trayectoria y conocimiento y les ha agradecido que se hayan fijado en Castilla-La Mancha de la mano de unos intereses alineados con la estrategia digital del Ejecutivo autonómico. Satec es la empresa número 19 que se incorpora al CRID, que se puso en marcha en julio de 2020. Actualmente, el centro posee uno de los directorios tecnológicos más completos de España y su actividad ha contribuido ya a la creación de más de 280 empleos altamente cualificados.

Morejudo ha aludido a la apuesta del presidente García-Page y del consejero Ruiz Molina, así como la entonces alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, por este proyecto regional y el consecuente cambio de modelo productivo para la ciudad. El CRID fue una iniciativa concebida a medio y largo plazo, por lo que "no solo funcionó desde el principio, sino que sigue funcionando y lo estamos demostrando", ha continuado.

Asimismo, ha defendido que la progresiva incorporación de multinacionales tecnológicas, referentes mundiales en sus sectores, y los respectivos partners regionales, son el mejor acicate para "continuar trabajando y que las empresas se fijen en Talavera y en Castilla-La Mancha" para "seguir creciendo", ahora también de la mano del centro de conocimiento de Salud Digital y con el impulso de la Agencia de Transformación Digital hace año y medio. El principal objetivo es "acelerar el proceso de transformación digital" con la prioridad de "innovar para prestar mejores servicios a la ciudadanía".

El director gerente ha insistido en que el Gobierno regional trabaja en el CRID con pruebas de concepto que demuestra que la "tecnología está madura y preparada y que somos capaces de escalarla a toda la organización"; se trata de proyectos y realidades de impacto que se materializan con la incuestionable eficacia que tiene el modelo de colaboración público-privada.

La colaboración con Satec está enfocada a la salud digital en la línea del Ejecutivo autonómico de que este centro de conocimiento sea "ejemplo del uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial" en el ámbito de la salud.

En cuanto a la repercusión para las personas, ha puesto como ejemplo las mejoras para ser más eficientes en los programas de cribado de cáncer, así como avanzar en otros conceptos como la salud de precisión o la medicina personalizada, y para ganar en eficacia en labores asistenciales, clínicas y no clínicas; en este último caso pueden ser agendas o citaciones a los pacientes.

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital ha abogado por una IA que sea sostenible y favorezca un modelo de soberanía digital y cumplimiento normativo de los reglamentos de espacio de datos. Entre otras finalidades, para el Gobierno regional la IA debe enfocarse en mejorar los diagnósticos y los tratamientos; en el ámbito de la Sanidad, basarse en la salud de precisión y que la tecnología sea aliada del facultativo para facilitarle labores secundarias y dar prioridad a la atención a las personas.

Morejudo ha indicado que, entre las líneas de trabajo previstas se encuentran el impulso de plataformas seguras de Inteligencia Artificial Generativa para entornos corporativos; el desarrollo de agentes inteligentes capaces de automatizar tareas complejas; y el análisis de los flujos de información asociados a la historia clínica y a los sistemas sanitarios para detectar oportunidades de mejora y automatización.

Asimismo, ha continuado, el protocolo contribuirá a reforzar las capacidades digitales de los profesionales de la Administración regional, especialmente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), al tiempo que favorecerá la capacitación tecnológica de las empresas de la región en ámbitos vinculados a la Inteligencia Artificial y otras tecnologías emergentes.

Por su parte, el CEO de Satec ha puesto en valor la colaboración mantenida durante más de 20 años con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud (Sescam), destacando el papel de la tecnología en la transformación de la sanidad pública regional. En relación con el protocolo suscrito, Laureano ha señalado que va a permitir avanzar en la exploración de soluciones basadas en la IA para optimizar procesos, facilitar la toma de decisiones y mejorar la atención sanitaria. En resumen, "entender las oportunidades reales y concretas que esta tecnología ofrecer para generar valor a la ciudadanía y a los profesionales de la sanidad en la región".

En el acto también han estado presentes el director general de Salud Digital, Cayetano Fuentes; la directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera; el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz; la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño, y varios representantes de Satec, entre otros.