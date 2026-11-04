La Seguridad Social pierde 1.207 personas afiliadas en octubre en Castilla-La Mancha y se queda con 829.226

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TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado este mes de octubre un total de 829.226 personas afiliadas a la Seguridad Social, 1.207 menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del del 0,15%, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con respecto al mismo mes de hace un año, la Comunidad Autónoma registra un incremento de 25.145 afiliados, un 3,13% más.

En el Régimen General, se registraron 676.735 afiliados, mientras que los autónomos alcanzaron la cifra de 152.491.

Pese a los datos, el número de afiliados aumentó en las provincias de Toledo --en 1.966 personas, un 0,69% más-- y en la de Guadalajara, donde creció en 1.144 personas, un 1,04% más.

La provincia de Ciudad Real fue la que perdió mayor número de afiliados durante el pasado mes, con un descenso de 2.371 (-1,26%), seguida de la de Albacete, donde el número de afiliados bajó en 1.629 (-1,01%), y la de Cuenca, donde se perdieron 316 afiliados (-0,37%).