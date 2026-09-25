Serrano agradece a Fecam que lleve a Albacete el Torneo de Fútbol 8 Inclusivo y lo ve "un privilegio para la ciudad" - AYTO ALBACETE

ALBACETE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha dado la bienvenida a los más de 400 participantes en el Torneo de Fútbol 8 inclusivo que se disputa hoy y mañana en los campos municipales Alba Redondo organizado por Fecam, la Federación de Deportes para Personas con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha.

Manuel Serrano, que también es concejal de Inclusión y Accesibilidad, ha participado en uno de los encuentros como un jugador más para mostrar su cercanía y compromiso, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ha agradecido a Fecam, especialmente a su presidente Jesús Ruiz Oeo y al representante en Albacete Rafael Martín Abellán, "la confianza que siguen depositando en nuestra ciudad al organizar esta competición donde deporte e inclusión van de la mano, como parte del compromiso para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Fecam es la entidad más importante vinculada al deporte inclusivo en la región, con más de 40 clubes y un millar de licencias, además de una red de voluntariado con cientos de personas, por lo que su papel en la promoción de la inclusión en el deporte es fundamental".

El Fútbol 8 Inclusivo reúne en el terreno de juego a equipos formados por jugadores con y sin discapacidad intelectual, y en este torneo participan 30 equipos de 22 clubes (diez de ellos de otras comunidades), 257 deportistas con discapacidad intelectual y 95 sin discapacidad, además de 41 entrenadores y delegados

La ceremonia de clausura será mañana sábado, y además de la entrega de trofeos se presentarán los premios 'Deporte Inclusivo', que este año recaen en la empresa Aquadeus y el fisioterapeuta albacetense Carlos Prieto Alarcón.

El alcalde ha recordado que "el deporte es un instrumento poderoso de transformación social. Practicar deporte nos hace estar más saludables, y practicar deporte de forma inclusiva nos hace además mejores personas. El deporte nos mejora como sociedad, más todavía cuando hablamos de deporte inclusivo".

Además, ha incidido en que "para Albacete es un privilegio acoger este torneo, y espero que la ciudad guste a los participantes y sus acompañantes, y que vuelvan para conocerla mejor y disfrutarla con más tiempo".

Serrano ha concluido asegurando que "desde el Ayuntamiento de Albacete vamos a seguir trabajando como hasta ahora, de la mano de Fecam y el resto de interlocutores del deporte inclusivo. El deporte nos ayuda a seguir avanzando hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o de cualquier otro tipo, y nuestras instalaciones deportivas están a disposición de los clubes, lo mismo que el personal y las aportaciones económicas que realizamos", ha argumentado.

Según ha indicado, la intención es "ser una ciudad amable, con las puertas abiertas de par en par y con todas las oportunidades al alcance de todos y todas, una ciudad sin barreras físicas, y sobre todo, sin barreras psicológicas ni sociales".