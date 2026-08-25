El Servicio de Emergencias 112 de C-LM gestiona un total de 386.786 llamadas procedentes los seis primeros meses de 2026

Centralita del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha gestionado, durante el primer semestre del presente año, un total de 386.786 llamadas procedentes realizadas por los ciudadanos, en solicitud de ayuda inmediata ante todo tipo de accidentes, enfermedad, incendios, seguridad ciudadana, etcétera.

Las llamadas procedentes son aquellas recibidas en el Servicio 112, que generan la gestión de una urgencia o emergencia real y pueden suponer la activación de grupos de intervención, como seguridad, bomberos, sanitarios, protección civil, entre otros.

Cabe señalar que este número de llamadas procedentes registradas durante los seis primeros meses del presente año supone un incremento sustancial con respecto a las atendidas en el mismo periodo de 2025. En concreto, durante el pasado año se contabilizaron un total de 356.367 llamadas, por lo que el incremento registrado este año ha sido de más de 30.400 comunicaciones.

Por su parte, el número total de llamadas recibidas por el Servicio de Emergencias 112, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, durante el primer semestre de este mismo año ha ascendido a 729.486. En esta cifra se incluyen tanto las llamadas procedentes como aquellas que llegan a las terminales del 112, pero que no dan lugar a la gestión de emergencias porque suelen ser equivocaciones, bromas o ruidos del sistema, principalmente.

En el mismo período de 2025 el número total de llamadas registradas por el Servicio ascendió a 682.532, una cifra bastante inferior a la contabilizada durante el mismo período del presente ejercicio.

De esta manera, un dato muy positivo a destacar es que durante el primer semestre de este año las llamadas procedentes representan el 53 por ciento del total de comunicaciones recibidas. Una cuestión que pone sobre la mesa el creciente trabajo que se lleva a cabo desde el Servicio de Emergencias 112.

JUNIO Y MAYO, LOS MESES CON MÁS LLAMADAS PROCEDENTES

Por lo que respecta a los meses en los que se contabilizó un mayor número de llamadas, junio fue el mes en el que se alcanzó el mayor registro de llamadas procedentes, con un total de 74.141, siendo también el mes con el mayor número de llamadas totales, con 148.125. El mes de mayo se dio también la misma situación, dado que fue el mes en que se contabilizaron el segundo mayor número de llamadas totales, 127.025, así como el mismo número de llamadas procedentes, con 66.603 comunicaciones gestionadas por la Sala de Coordinación del 112. Por su parte, febrero fue el mes con el menor número de llamadas totales (106.153) y procedentes (57.586) registradas durante este primer semestre de 2026.

Las cifras de este primer semestre del presente año muestran en general la consolidación y fortalecimiento de este servicio como centro de referencia para todas las situaciones de emergencias que tienen lugar en la Comunidad Autónoma, y la confianza que los ciudadanos tienen en el trabajo que llevan a cabo los profesionales del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.