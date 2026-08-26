El Servicio de Orientación Laboral de UGT C-LM supera los 500 asesoramientos para facilitar el acceso y mejora de empleo

La técnica del Servicio de Orientación Laboral de UGT en Albacete, Mercedes Íñiguez, en entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio gratuito de Orientación e Intermediación Laboral de UGT Castilla-La Mancha ha alcanzado su cuarto año de existencia superando los 500 asesoramientos para facilitar el acceso y la mejora de los puestos de empleo.

Lanzado en el año 2023, el servicio se basa en el análisis de la situación personal de las personas usuarias para encaminarles y facilitarles itinerarios acorde con sus necesidades en la búsqueda de un trabajo.

"En UGT lo que hacemos es hacerlo de forma individualizada", explica en declaraciones a Europa Press la orientadora del servicio en Albacete, Mercedes Íñiguez. "Entonces, al ser individualizada, nos centramos en sus intereses, en sus actitudes, en lo que quieren hacer", añade, "desde aquí se les acompaña, se les orienta".

Íñiguez expone que desde la atención personalizada la central sindical despliega todos sus recursos, desde la elaboración de currículum, hasta la facilitación de itinerarios de formación.

"Hay de todo todos los perfiles", explica, desde personas con dificultades para acceder al mercado laboral a personas "con muchísima formación, incluso con carreras universitarias, y que muchas veces necesitan, esa gente necesita un empujoncito, una motivación".

Aún así, destaca la presencia de "mujeres que vienen de a lo mejor hacer algún parón en su actividad laboral, como crianza o cuidado de personas mayores, y que ahora quieren volver a retomar el camino laboral".

Asimismo, destaca las personas que optan por mejorar su situación de empleabilidad, adaptándose a través de la formación. En esta línea, Íñiguez valora especialmente "la formación". "Yo siempre les digo que lo mínimo antes era la ESO, ahora es mínimo el bachiller o ciclos formativos", señala, apuntando también a "los certificados de profesionalidad que la verdad es que están bastante bien y tienen bastante salida profesional".

Uno de los casos de éxito en Albacete es Julián Martínez, un usuario del servicio que ha desarrollado un nuevo itinerario profesional gracias a la orientación del sindicato.

"Lo único que tenía yo era cosas de hostelería, entonces para lo que yo quería hacer, que era salirme de la hostelería, pues no tenía currículum", explica Julián, apuntando que UGT le orientó a la realización de "un curso de climatización y ventilación".

COLECTIVOS CON SITUACIONES MÁS COMPLICADAS

El servicio de Orientación adquiere un especial valor en zonas con situaciones laborales desfavorables y entre colectivos con situaciones más complicadas. En ese sentido, la orientadora del servicio de UGT de Talavera de la Reina, Laura Gómez, pone en valor la existencia del servicio de orientación en una zona "porque es una ciudad con mucho desempleo".

Allí, Gómez expone que ha atendido en los últimos dos años a "decenas de personas". "Jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, personas migrantes y también personas con discapacidad", son los perfiles más atendidos, aunque subraya que "prestamos servicio a toda persona que viene a ello, porque es un servicio gratuito y sobre todo cercano".

Junto a la fase de orientación, la técnica de empleo apunta a la importancia del seguimiento individualizado de cada caso, el acompañamiento más allá de la muestra de los itinerarios y la disposición de herramientas. "La finalidad principal es que nadie esté solo en esta búsqueda de empleo", plantea.

"Hay veces que la gente se pone a buscar empresas va a dejar el currículum y nos dice le hemos dejado, pero no sabemos qué pasa con ese currículum", señala, apuntando a la disposición de recursos para llegar a través de nuevas tecnologías a ofertas y procesos de selección.

Es el caso de Beatriz Arroyo, una usuaria del servicio que ha logrado encontrar empleo gracias al asesoriamiento en búsqueda de trabajo a través de herramientas digitales. "Yo las competencias digitales soy nula", reconoce Arroyo, señalando que "desconocía que existía el echar currículum por internet".

Gracias al asesoramiento de UGT Talavera Arroyo señala que "muchísimas ofertas han llegado por ahí".

Además, destaca las facilidades para mejora de su carrera profesional gracias a la orientación a cursos de mayor nivel. Entre estos, pone en valor el acceso a cursos "que tengan créditos universitarios, porque son cursos que vienen de universidades públicas". "Terminé de hacer el curso a mediados de septiembre y arranqué a trabajar", explica.