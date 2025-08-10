El servicio 'Salud Responde' de C-LM atiende más de 6.500 consultas en sus primeros meses de funcionamiento

El servicio se puso en marcha en el último trimestre de 2024. - JCCM

TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha consolidado el servicio 'Salud Responde' como una herramienta esencial para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario público regional. Desde su puesta en funcionamiento y hasta junio de 2025, 'Salud Responde' ha gestionado más de 6.500 consultas, consolidándose como una herramienta eficaz y cercana para la ciudadanía.

Operativo desde el último trimestre de 2024, este canal de atención telefónica gratuita a través del número 900 23 23 23 funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y permite a la ciudadanía acceder a información sanitaria de forma directa, segura y sin necesidad de desplazarse a un centro asistencial, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Su puesta en marcha ha supuesto un paso decisivo en la estrategia del Gobierno regional de reforzar la atención sanitaria no presencial, especialmente en un territorio con gran dispersión geográfica como Castilla-La Mancha.

Este nuevo recurso está gestionado por un equipo interdisciplinar compuesto por personal médico, de enfermería, así como operadores sanitarios, quienes ofrecen una atención protocolizada y profesional adaptada a las necesidades de cada consulta.

El objetivo principal es el de seguir acercando la asistencia sanitaria a la población, situando la atención donde el paciente se encuentra y resolviendo dudas y gestiones de forma remota, sin necesidad de acudir físicamente a un centro sanitario.

Entre las demandas más frecuentes se encuentran las relacionadas con solicitud de citas médicas, tramitación o modificación de la tarjeta sanitaria, dudas sobre transporte sanitario programado, obtención de información general sobre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Consultas clínicas relacionadas con tratamientos farmacológicos, síntomas leves como fiebre o malestar o dudas sobre la preparación de pruebas diagnósticas y campañas de vacunación son otras de las consultas ciudadanas.

Este nuevo canal y su alta capacidad resolutiva ha permitido a muchos ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios y reducir esperas en centros de salud, optimizando de esta forma sus recursos.

El funcionamiento del servicio se organiza de forma escalonada. En una primera fase, los operadores sanitarios atienden de forma protocolizada parte de las llamadas, resolviendo consultas administrativas o informativas relacionadas con centros de guardia o trámites del sistema.

Cuando la consulta lo requiere, se deriva al personal sanitario clínico, médico o de enfermería, que ofrece orientación profesional sobre tratamientos, síntomas leves, pruebas médicas o dudas sanitarias más específicas. Esta coordinación interna entre niveles de atención ha permitido ofrecer respuestas eficientes, seguras y adaptadas al perfil de cada persona usuaria.

La implantación de este modelo asistencial tiene un impacto especialmente significativo en las zonas rurales o de difícil acceso, donde las distancias a los centros sanitarios pueden dificultar la atención presencial.

Gracias a la disponibilidad permanente del servicio y a la utilización de nuevas tecnologías, los profesionales pueden atender consultas en tiempo real y con garantías, mejorando la equidad y acercando el sistema sanitario a quienes más lo necesitan. En este sentido, 'Salud Responde' representa un avance en la transformación del modelo sanitario hacia una atención más digitalizada, eficiente y centrada en la persona.

Este servicio se enmarca en la estrategia de modernización de los canales de comunicación con la ciudadanía que impulsa la Consejería de Sanidad. A través de esta nueva herramienta, el Gobierno regional amplía y complementa la red de atención no presencial ya existente, que incluye líneas como la cita previa médica telefónica, la web institucional del Sescam o los canales informativos en redes sociales.

De este modo, se garantiza que toda la población, con independencia de su lugar de residencia o situación personal, pueda acceder a información sanitaria actualizada, útil y fiable en el momento en que la necesita.

La Consejería de Sanidad continuará impulsando la evolución del servicio 'Salud Responde' con nuevas funcionalidades, mejoras tecnológicas y la incorporación de indicadores de satisfacción ciudadana que permitan avanzar hacia un modelo sanitario aún más accesible, resolutivo y eficiente, más orientado a las personas, a su salud y la prevención.

Con la estrategia que se está impulsando desde la Consejería de Sanidad para el nuevo Plan de Salud H3.0, que tendrá vigencia hasta 2030 y en el que se integrará el enfoque One Health, basado en la visión de que la salud humana, animal y ambiental están interrelacionadas y deben abordarse de forma conjunta, el servicio Salud Responde cobra aún más relevancia como canal directo y accesible para facilitar la atención a las personas, permitiéndoles resolver cuestiones sanitarias de diversa índole sin necesidad de desplazarse.