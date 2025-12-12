Sescam recuerda a CESM las 4 reuniones mantenidas y que negociar "no es ofrecer todo lo que la otra parte quiere"

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Iñigo Cortázar - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, ha recordado este viernes al Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM), las cuatro reuniones mantenidas el pasado mes de noviembre y le ha dicho que negociar "no es ofrecer todo lo que la otra parte quiere".

A preguntas de los medios, Cortázar ha reaccionado así después de que CESM denunciara, tras el tercer día desde el inicio de huelga médica y facultativa regional, que la Consejería de Sanidad "no ha cumplido con su obligación legal de reunirse con el Comité de Huelga legítimamente constituido por esta organización sindical como organización convocante".

"Hemos mantenido cuatro reuniones con el sindicato médico y con el resto de sindicatos en el mes de noviembre", ha apuntado Cortázar, para concretar que dos de estas reuniones han sido solo con el sindicato médico como comité de huelga autonómico que es.

El último de estos encuentros, ha indicado, fue para hablar de los servicios mínimos de la huelga que, ha recordado, han sido validados "de manera expresa y contundente" judicialmente. "Son servicios mínimos proporcionados y legales y que el TSJCM ha validado", ha añadido.

"Me podrán acusar de muchísimas cosas y seguro que hago muchísimas cosas mal, pero desde luego no de no negociar, porque negociar, quiero recordar, no es ofrecer a la parte todo lo que la otra parte quiere, negociar es negociar, y todos tenemos cuestiones y partimos de diferentes partes", ha sostenido.

También ha recordado a CESM que el órgano legal para negociar no es el consejero de Sanidad. "Parece que estamos en una organización de otras épocas en la cual el órgano supremo es con el que se negocia. Se negocia a través de una serie de órganos, como es la mesa sectorial en la que estamos presentes".

Por último, ha dicho al sindicato médico que el Gobierno regional también quiere estar en las negociaciones en las que está CESM y no está la Junta, mostrándose contrario a una negociación bilateral con el Ministerio de Sanidad "porque lo que se está negociando en el Ministerio nos afecta a las comunidades autónomas".

"Me parece bastante paradójico que la ministra diga que todo está negociado, salvo lo que competa a las comunidades autónomas, pero no nos llamen a las comunidades autónomas", ha dicho, por lo que ha recordado que Castilla-La Mancha quiere estar "en todos y en cada uno" de los foros donde se hable de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Preguntado por si tiene datos sobre el seguimiento del a huelga este viernes, Cortázar ha apuntado que será similar al de jornadas anteriores alcanzando a un tercio de los profesionales, sin contar a los que están en servicios mínimos. "Ayer fue un 34 por ciento, el martes fue un 35 por ciento y el miércoles fue de un 32 por ciento", ha recordado.

Ha destacado así que no esté habiendo incidentes graves, "más allá del incidente que supone toda huelga con afección a la prestación de servicios. Pero se está manteniendo el seguimiento en torno a ese tercio de profesionales", ha concluido.