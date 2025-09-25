Hasta siete medios aéreos reemprenden las labores de extinción del incendio de Peñalba, que sigue en Nivel 1

Efectivos del Infocam en el incendio que afecta desde el pasado domingo a Peñalba de la Sierra, en Guadalajara. - INFOCAM

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) - Hasta siete medios aéreos han reemprendido a las 8.30 horas de este jueves las labores de extinción del incendio que afecta desde el pasado domingo a Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, y que no ha bajado de Nivel 1 y sigue sin ser controlado.

Según informa el Servicio de Extinción del Gobierno regional en su cuenta de 'X', a esos siete aéreos le acompañan otros 11 terrestres, que suman en total 72 efectivos.

El fuego fue detectado en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular.

La causa probable de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como indicaba este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.