Simón pide poner "pie en pared" ante los discursos de odio tras la séptima vandalización del mural LGTBI de Talavera

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido poner "pie en pared" ante los discursos de odio tras la séptima vandalización del mural con la bandera arcoíris en el barrio de San Antonio-Puente Romano en Talavera de la Reina.

Preguntada al respecto este lunes, ha condenado de manera expresa esta vandalización y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones. "Tenemos que poner pie en pared ante los discursos de odio porque ahora lo que se hace es vandalizar un mural, pero esos discursos de odio también se pueden traducir en agresiones físicas a las personas LGTBI".

Simón considera que desde las instituciones hay que poner también "un especial interés" en tratar de combatir esos discursos de odio que --"por desgracia"-- desde algunos partidos políticos "se están potenciando". Y "no es posible" hacer esto --ha advertido-- "cuando tienes a esos partidos políticos metidos dentro de tu propio gobierno".

Dicho esto, ha lamentado que el PP vaya en el camino de "abrazar" esas políticas, una cuestión que a la consejera de Igualdad castellanomanchega le "preocupa".