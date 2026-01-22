Sindicatos médicos convocan una semana de huelga al mes desde el 16 de febrero para reclamar un Estatuto propio

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Llaman a la manifestación el 14 de febrero en Madrid como arranque de las movilizaciones

22 Ene.

El Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han anunciado la convocatoria de una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero y se desarrollará durante una semana al mes hasta junio para reclamar un Estatuto Marco propio.

Según han detallado este jueves en un comunicado, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, en lo que han calificado como una "primera etapa" de movilizaciones conjuntas que buscan lograr un Estatuto que recoja las particularidades del colectivo médico y facultativo.

Como inicio de estas protestas, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid. A ella están llamados los profesionales de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la norma ministerial y deamandar una regulación apropiada para sus "especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Los sindicatos del Comité de Huelga han reiterado que mantienen su mano tendida al diálogo, con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Sin embargo, han precisado que sus reivindicaciones afectan tanto al Ministerio de Sanidad como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las consejerías de salud autonómicas, por lo que han reclamado que cada actor se haga cargo de su competencia para atender las demandas médicas y facultativas que permitan mantener un Sistema Nacional de Salud "sostenible, eficiente y de calidad" para profesionales y pacientes.