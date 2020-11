Los sindicatos piden al Sescam información "urgente" sobre su acuerdo con las contratas del transporte sanitario

CIUDAD REAL, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los convocantes de la huelga del transporte sanitario han exigido explicaciones "urgentes" a la Administración y las contratas, tanto sobre el acuerdo "que tienen para que las empresas comiencen a aplicar el convenio colectivo y podamos poner fin al conflicto", como sobre la situación que están viviendo las plantillas de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara tras la rescisión del contrato del Sescam con la UTE SSG-Digamar.

Respecto a esta última cuestión, el responsable de Transporte por Carretera de CCOO-FSC Castilla-La Mancha, Alfonso Tercero, ha denunciado que "a partir del 31 de octubre, cuando se le rescindió a la UTE el contrato de servicios que mantenía en estas tres provincias, la UTE ha comunicado la subrogación de los trabajadores de esas tres provincias en una de las empresas que la conformaban, Digamar Servicios SL".

"A día de hoy, día 3, esa empresa todavía no ha abonado los salarios a ninguna de las tres plantillas. ¿A qué viene este cambio? Tras la rescisión del contrato con la UTE no hay adjudicación nueva, solo continuidad en el servicio. No sabemos en virtud de qué la UTE subroga los contratos", ha denunciado Tercero, según ha informado en nota de prensa el sindicato.

Y es que el responsable de Transporte por Carretera de CCOO-FSC ha mostrado su rechazo a este medida, "que no supone ninguna ayuda en el conflicto". "Exigimos a la Administración que esté vigilante y que explique por qué en ese nuevo contrato se produce este cambio que no es beneficioso para los trabajadores", ha añadido.

Tercero ha hecho estas declaraciones durante la concentración que cada martes protagonizan los trabajadores del Transporte Sanitario de Ciudad Real ante el Hospital General de la capital provincial. Desde allí, el responsable de CCOO ha vuelto a instar al consejero de Sanidad, a la gerente del Sescam y a las empresas que gestionan el servicio en la región "a que nos convoquen, a los convocantes de esta huelga, para que nos trasladen ese acuerdo que sabemos que tienen", tal y como les han trasmitido "oficiosamente fuentes de ambas partes, del Gobierno regional y de las empresas".

"Después de las peticiones de reunión que registramos el viernes pasado, estamos esperando que la Administración y las contratas nos convoquen para que nos expliquen el acuerdo que tienen para que las empresas comiencen a aplicar el convenio colectivo, cuyo incumplimiento ha sido el origen de este conflicto huelga. Para que podamos plasmarlo en un documento y podamos terminar con la huelga", ha insistido Tercero.

La huelga, iniciada en las cinco provincias de la región el pasado 19 de septiembre, pasó este lunes a ser indefinida en dos de ellas, Cuenca y Guadalajara; y lo será también a partir del próximo lunes en las otras tres, donde se ha retrasado la entrada formal en esta nueva fase del conflicto por exigencias administrativa y a falta de decreto de servicios mínimos.