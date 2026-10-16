Los sindicatos salen a la calle ante el bloqueo del convenio del comercio de Ciudad Real, que afecta a 10.000 empleados

Concentración UGT y CCOO en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han llevado este viernes a la calle el conflicto abierto por la negociación del convenio colectivo del comercio de Ciudad Real, que afecta a unos 10.000 trabajadores de la provincia --la mayoría mujeres-- y han advertido de que las movilizaciones continuarán si la patronal no modifica sus planteamientos en la próxima reunión de la mesa de negociación.

La primera concentración ha reunido a cerca de un centenar de manifestantes ante el supermercado La Despensa de la calle Ruiz Morote de Ciudad Real, una ubicación elegida expresamente por los sindicatos, que han señalado a la empresa como uno de los "principales obstáculos" para alcanzar un acuerdo.

"La Despensa es el máximo bloqueador del convenio de Comercio, no este año, sino durante muchos años atrás", ha denunciado la secretaria general de UGT en Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, quien ha reclamado "respeto", condiciones laborales dignas y mejores salarios para el sector.

El convenio anterior caducó el 31 de diciembre de 2025 y, según UGT y CCOO, la negociación permanece estancada fundamentalmente en cuatro cuestiones relacionadas con las condiciones económicas durante las bajas por incapacidad temporal, las subidas salariales, el trabajo en festivos y la ampliación del periodo de prueba.

Álvarez ha rechazado especialmente la pretensión empresarial de reducir los complementos durante una baja médica. "Están obsesionados con el absentismo", ha criticado, defendiendo que una incapacidad temporal responde a "una cuestión médica" y no puede utilizarse para penalizar económicamente a los empleados.

También ha cuestionado las propuestas salariales de la patronal, con incrementos que, según ha explicado, se mantienen por debajo de la evolución de los precios. "Suben los precios que están vendiendo en sus tiendas, pero no suben sus salarios", ha resumido.

Otro de los principales escollos se encuentra en los festivos de apertura autorizada. Los sindicatos aceptan reducir su número, pero rechazan que se remuneren con los 70 euros planteados actualmente, una cantidad que consideran insuficiente por sacrificar un día de descanso y dificultar la conciliación.

Por su parte, la responsable de la Federación de Servicios de CCOO, Isabel Muñoz, ha asegurado que la negociación se encuentra en "un callejón sin salida" y ha advertido de que los trabajadores están dispuestos a intensificar las protestas.

"Si no nos oyen en la mesa de negociación, nos van a oír en las calles", ha afirmado Muñoz, quien ha recordado además que se trata de un sector "altamente feminizado" y ha lamentado las dificultades para conseguir mejoras salariales en actividades donde la mayoría de las plantillas son mujeres.

Finalmente, la secretaria general de CCOO en Ciudad Real, Esther Serrano, ha señalado que existen categorías dentro del convenio que se sitúan muy cerca del salario mínimo y ha añadido que el comercio provincial tiene una jornada anual de 1.790 horas, que ha definido como la más elevada de Castilla-La Mancha.

Serrano ha sostenido que "tener trabajo hoy ya no garantiza poder asumir los gastos de la compra" o de la vivienda, y ha rechazado que cualquier mejora salarial pueda condicionarse a recortes en materia de salud laboral.

Los sindicatos han fijado ahora la mirada en la próxima reunión negociadora del 21 de octubre. De no producirse avances, anuncian nuevas movilizaciones.