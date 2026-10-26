La situación en Valdeverdeja está "normalizada" tras la pelea del sábado con dos heridos y Sabrido llama a la calma

Valdeverdeja - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación en la localidad toledana de Valdeverdeja está "normalizada" tras la pelea que tuvo lugar este sábado entre un grupo "conflictivo" con otro grupo del municipio, que estaba "cerrando una fiesta", y que se saldó con dos heridos, según ha detallado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, que ha llamado a la calma a la población.

A preguntas de los medios, Sabrido ha recordado que ya a lo largo del mes de septiembre se produjeron "algunas incidencias de seguridad" en la zona de Valdeverdeja y los pueblos limítrofes, tras las cuales se llevaron a cabo unas juntas de seguridad que se saldaron con el reforzamiento de las actuaciones de la Guardia Civil en la zona al establecerse dos puntos de prevención de control de posible delincuencia.

Ha detallado que ya el pasado viernes, antes de que se produjese la pelea, una de las personas que pertenece a este grupo conflictivo fue detenida antes de los incidentes, que se saldaron con dos heridos y la participación de cinco patrullas de la Guardia Civil.

Sabrido ha indicado que la Delegación del Gobierno está en contacto con el alcalde, Juan José Moreno, que este mismo lunes le ha transmitido que está "preocupado" aunque los incidentes "no son tan graves como puede aparecer en la prensa". "Me ha manifestado que esta mañana parecía que a la entrada del colegio podía haber algún tipo de incidente y me ha dicho que la normalidad es absoluta".

Con todo, este mismo martes se celebrará en Valdevedeja una Junta de Seguridad a las 9.00 horas, a la que acudirá el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, por lo que ha llamado a la calma a la población y le ha pedido que tenga "absoluta confianza" en la actuación de la Guardia Civil porque está "muy pendiente" de que las cosas "se desarrollen normalmente".

Para finalizar, el delegado del Gobierno ha aclarado que no hay ningún detenido todavía en relación con la pelea del pasado sábado y que la Guardia Civil está investigando los hechos.

Según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos se saldaron con el traslado de un joven de 18 años y una mujer de 30 años al Hospital de Talavera de la Reina en una ambulancia de soporte vital básico.

Al 112 le consta una tercera persona herida, un hombre de 54 años que no quiso ser atendido por los servicios de emergencia tras unos hechos en los que se vieron involucradas 15 personas y que tuvieron lugar en la calle Ermita de Valdeverdeja sobre las 23.09 horas del pasado sábado.