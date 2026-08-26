Las solicitudes de ayudas para autónomos en C-LM crecen un 25% y Junta ya ha abonado 11,2 millones de Tarifa Plana Plus

La directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona Duque, durante su visita a la empresa CM Movement, ubicada en Alcázar de San Juan - JCCM

CIUDAD REAL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado 13.155 solicitudes en la convocatoria de ayudas para personas trabajadoras autónomas, lo que supone un 25 por ciento más que el año anterior. Hasta la fecha, se ha abonado más de 10,2 millones de euros correspondientes a 5.110 expedientes de la Tarifa Plana Plus, cifra que representa el 46,4% de la dotación total prevista en la convocatoria, mientras continúan los procesos de resolución y pago.

El programa, impulsado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a través de sus cuatro líneas de apoyo al emprendimiento, ha recibido un 25,13% más de solicitudes que el año anterior, con 2.642 expedientes adicionales respecto a 2025.

Así lo ha señalado la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona Duque, durante su visita a la empresa CM Movement, ubicada en Alcázar de San Juan y dedicada a la actividad física y deportiva, ha informado la Junta en nota de prensa.

Esta iniciativa emprendedora ha sido beneficiaria de la Línea 1, destinada a financiar la tarifa plana durante el primer año de actividad, y de la Línea 2, destinada al establecimiento de personas trabajadoras autónomas, además del incremento de 500 euros para jóvenes menores de 30 años.

Ana Carmona ha destacado que estos datos "ponen de manifiesto la confianza de las personas trabajadoras autónomas en las políticas de apoyo al emprendimiento impulsadas por el Gobierno regional, especialmente en las ayudas de tarifa plana y tarifa plana plus, que este año celebran su segunda convocatoria".

EL 47% DE SOLICITUDES, DE MUJERES

La directora general ha remarcado el importante peso que tienen las mujeres y los jóvenes dentro de la convocatoria.

Del total de solicitudes registradas, 6.300 corresponden a mujeres, lo que representa el 47,89% del conjunto de expedientes, mientras que 3.589 solicitudes han sido presentadas por jóvenes menores de 30 años, que suponen el 27,28% del total.

"Detrás de cada expediente hay una persona que apuesta por desarrollar una idea empresarial, crear empleo y contribuir al dinamismo económico de nuestros municipios. Por eso es especialmente importante comprobar cómo el emprendimiento femenino y juvenil continúan ganando peso en nuestra región", ha señalado Ana Carmona.

Por provincias, Ciudad Real se ha situado como el territorio con mayor volumen de expedientes registrados, alcanzando las 3.876 solicitudes, seguida de Toledo, con más de 3.500; Albacete, con cerca de 3.000; Cuenca, con más de 1.500; y Guadalajara, con más de 1.200 solicitudes.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 22 millones de euros para financiar las cuatro líneas de ayudas dirigidas a las personas trabajadoras autónomas.

Esta cuantía duplica la destinada en 2016, cuando el presupuesto ascendía a 11,13 millones de euros, y refleja el firme compromiso del Gobierno regional con el respaldo al trabajo autónomo y la actividad emprendedora.

Además, las líneas 1 y 2 dirigidas a jóvenes han recibido ya pagos por importe de 2,21 millones de euros, contribuyendo a facilitar el inicio y consolidación de proyectos emprendedores en la región.

COMERCIO, CON MAYOR PRESENCIA

Los sectores de actividad con mayor presencia entre las personas beneficiarias son los vinculados al comercio al por mayor y al por menor, que concentra el 20,5% de las solicitudes; seguido de la construcción e instalaciones, con un 19,5%; y la hostelería, con un 16,2%.

Ana Carmona ha puesto en valor el compromiso del Gobierno regional con el trabajo autónomo, recordando que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 151.909 personas trabajadoras autónomas, una cifra que supone 3.705 trabajadores autónomos más que los registrados en 2015.

Además, ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha apoyado desde 2015 a más de 82.000 personas trabajadoras autónomas mediante ayudas directas por valor de cerca de 190 millones de euros.

A esta línea de apoyo económico se suma la puesta en marcha de instrumentos integrales de acompañamiento al emprendimiento, como la Red Acompaña, los programas de orientación, asesoramiento y tutorización empresarial, las acciones formativas dirigidas a personas emprendedoras y los recursos financieros orientados a facilitar la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales en toda la región.

La directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona, ha indicado que el plazo de solicitud de las ayudas para la tutorización y el asesoramiento a personas emprendedoras en Castilla-La Mancha permanecerá abierto desde hoy, tras la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), dotada con un presupuesto de 364.000 euros.

Estas ayudas se enmarcan en la estrategia regional de apoyo al emprendimiento y están vinculadas a las entidades que forman parte de la Red Acompaña, la red de recursos de orientación, asesoramiento y acompañamiento empresarial impulsada por el Gobierno regional.

También ha puesto en valor la reciente aprobación de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030, dotada con 100 millones de euros y diseñada en colaboración con los agentes sociales y las asociaciones representativas de personas trabajadoras autónomas de la región, con el objetivo de seguir fortaleciendo el empleo autónomo, fomentar el relevo generacional, impulsar el emprendimiento y mejorar la competitividad de los negocios en Castilla-La Mancha.

"Queremos que cualquier persona que tenga una idea, un proyecto o una iniciativa empresarial encuentre en Castilla-La Mancha el acompañamiento, la financiación y los recursos necesarios para desarrollar su actividad. Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades, apoyando el talento y favoreciendo que cada vez más personas puedan emprender y consolidar su negocio en nuestra región", ha afirmado Ana Carmona.

UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Carmona, ha visitado esta mañana en Alcázar de San Juan el centro de entrenamiento CM Movement, ubicado en la calle Miguel Barroso, 12, que abrió sus puertas el pasado mes de julio de la mano de Pablo Cátedra y Cristian Martínez.

El centro ha sido beneficiario de dos líneas de ayudas autonómicas destinadas a favorecer el inicio de la actividad de las personas trabajadoras autónomas: la correspondiente a la tarifa plana plus y la de establecimiento, además del suplemento contemplado por iniciativa de joven emprendedor, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por su parte, Pablo Cátedra, uno de los responsables de CM Movement, ha explicado que el centro ofrece dos grandes servicios: entrenamiento personal y entrenamiento grupal, con diferentes niveles de intensidad y modalidades, entre ellas el entrenamiento híbrido y el entrenamiento funcional.

Una de las principales características que diferencia al centro, según Cátedra, es la valoración inicial que se realiza a cada persona antes de comenzar. Se analiza su nivel, movilidad, estabilidad y forma de movimiento para adaptar posteriormente el entrenamiento a sus necesidades y objetivos.

Cátedra estima que CM Movement se encuentra actualmente en torno a los 100 clientes, una cifra que considera muy positiva teniendo en cuenta que el negocio abrió sus puertas hace aproximadamente un mes y medio.

La concejala Ana Isabel Abengózar ha felicitado a los responsables de CM Movement por su apuesta empresarial y, especialmente, por haber elegido Alcázar de San Juan para desarrollar su proyecto, señalando que la apertura de un nuevo negocio, impulsado además por un joven emprendedor procedente de fuera de la localidad, constituye "una muestra de la confianza en Alcázar" y del papel de la ciudad como cabecera de comarca.