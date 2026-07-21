El incendio de La Mierla (Guadalajara) frena su avance a Soria y afecta ya a unas 29.000 hectáreas

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado - PIEDAD LOPEZ

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado la pasada semana en el término municipal de La Mierla (Guadalajara) ha frenado su avance a Soria, tal y como ha indicado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha señalado que se empieza "a ver la luz más allá del humo" y ha afirmado que las llamas han arrasado ya 29.000 hectáreas.

En declaraciones a los medios tras una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado para seguir el avance del fuego, el presidente castellanomanchego ha señalado que el objetivo es mantener las llamas dentro del perímetro para después empezar a apagarlo desde dentro "sin estar preocupados por más expansión"

"En el incendio, como resumen general, empezamos a ver la luz más allá del humo y sin echar las campanas al aire empezamos a ver cómo son más las operaciones que culminan en éxito de las muchas que estamos desarrollando", ha subrayado García-Page.

De este modo, ha apuntado que el mando operativo tiene la sensación de que los grandes objetivos se han ido cumpliendo por orden prioritario. "Estamos ahora en un planteamiento que nos permite empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos", ha agregado.

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