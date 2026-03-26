Sueltan en San Carlos del Valle a tres aves que llegaron a 'El Chaparrillo' con distintas lesiones y problemas

Suelta de aves recuperadas en el centro 'El Chaparrillo'. - JCCM

CIUDAD REAL 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha devuelto este jueves a su medio natural a tres ejemplares de rapaces ibéricas que han sido atendidas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'El Chaparrillo', donde han sido tratados hasta su liberación.

Uno de los parajes naturales de la localidad de San Carlos del Valle ha sido donde un aguilucho lagunero, un gavilán y un milano real han sido reintegrados a la naturaleza en un acto en el que ha participado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, Agustín Espinosa, junto al alumnado del CEIP 'San Juan Bosco' de la localidad, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Espinosa ha puesto en valor la magnífica labor que se desarrolla en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre 'El Chaparrillo', al tiempo que ha agradecido el trabajo de todo su personal para proteger y preservar las especies de aves rapaces que llegan al centro con alguna lesión. Un centro que en 2025 atendió 1.274 entradas de animales.

Este es el caso de las tres aves liberadas hoy en San Carlos del Valle tras haber sido tratadas en el centro al que llegaron con problemas que les impedían seguir viviendo en su hábitat natural con garantías de supervivencia.

Además del hecho de reintegrar a la naturaleza a estos animales salvajes, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible ha destacado otro aspecto importante del acto, como es la labor didáctica y de sensibilización para los chicos y chicas del centro escolar.

En este sentido, Espinosa ha señalado que "esa doble vertiente de recuperación y liberación de aves rapaces y de educación ambiental y concienciación en defensa del medio ambiente que conjuga el Centro de Recuperación de Aves 'El Chaparrillo'.

AGUILUCHO LAGUNERO

El aguilucho lagunero liberado esta mañana es una hembra que llegó en estado grave con distintas lesiones y problemas en enero de 2026 procedente de Alcázar de San Juan. La causa de entrada fue una supuesta colisión con alambre de emparrado presentando un cuadro de desnutrición, deshidratación, y su condición corporal en el momento de admisión era bajo, con un peso de 504 gramos.

Una vez estabilizado fue trasladado a la zona exterior de mudas de cuarentena. La evolución ha sido favorable y el 23 de enero fue trasladado a un parque de musculación hasta finalizar su rehabilitación. El aguilucho lagunero está catalogado de 'Interés Especial'.

GAVILÁN

La segunda ave liberada ha sido una hembra joven de gavilán que llegó el 7 de marzo de 2026 después de haber sido recogida por agentes medioambientales de la comarca de Viso del Marqués tras sufrir una supuesta colisión con una ventana en el casco urbano. El ave ingresó con signos de desnutrición extrema y obnubilación por posible trauma craneoencefálico. Su condición corporal en el momento de admisión era baja, con un peso de 217 gramos.

En el momento de su admisión se inició un tratamiento de estabilización mediante la administración intravenosa de fluidos y suero glucosado. Una vez estabilizado fue trasladado a la zona exterior de mudas de cuarentena, donde empezó a comer sólo mediante estimulación con presa viva. En la actualidad su evolución ha sido favorable por lo que se decidió su liberación.

También está catalogado como de 'Interés Especial' en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

MILANO REAL

Por último, el tercer ejemplar de ave rapaz que hoy ha recobrado la libertad es un milano real que fue localizado el 19 de enero y trasladado urgentemente al 'Chaparrillo' por agentes medioambientales de Alcázar de San Juan tras sufrir un disparo.

En el ingreso presentaba un hematoma reciente a lo largo de todo el cúbito derecho y en la musculatura de la quilla. Su condición corporal en el momento de admisión era óptima con un peso de 902 gramos.

Se realizó una radiografía donde se observó la presencia de un proyectil y esquirlas de plomo en el ala derecha en la zona de los metacarpos y en el codo derecho. En el momento de su admisión se inició un tratamiento de estabilización mediante la administración intravenosa y subcutánea de fluidos y suero glucosado. Se administró antiinflamatorio y analgesia intramuscular, además de un complejo multivitamínico.

Después fue instalado en el área de postoperatorio para una vigilancia estricta, y unos días después se trasladó a la zona exterior de mudas de cuarentena donde terminó su tratamiento. La evolución ha sido favorable por lo que, unos días después fue trasladado a un parque de musculación donde ha finalizado su rehabilitación.

El disparo, aun siendo un delito contra la fauna de persecución directa, es una causa de entrada muy común en los centros, donde se ven afectadas todo tipo de aves y mamíferos. Solo en el año 2025 entraron 30 ejemplares con disparo, entre ellos, águila calzada, búho real, búho chico, milano real, milano negro, abejaruco, cernícalo vulgar, estornino negro, estornino pinto e, incluso, lince ibérico con cinco ejemplares en los últimos años pese a estar en peligro de extinción.

Todas las aves liberadas llevan una anilla metálica oficial y un transmisor satélite que permite conocer su evolución y enviar información al Centro de Recuperación 'El Chaparillo'.