Sumar votará a favor de tramitar Estatuto C-LM pero pedirá incluir vivienda y derecho al aborto para su 'sí' definitivo

MADRID/TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar Engracia Rivera ha sido la encargada de ejercer la portavocía de su grupo parlamentario durante la toma en consideración de la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha, y lo ha hecho asegurando que su opción política es "crítica" ante el procedimiento del Gobierno regional a la hora de plantear esta reforma. En todo caso, ha avanzado desde la tribuna de oradores que votará favorablemente a esta entrada en el Parlamento, pero avisa de que condicionará su 'sí' definitivo a la inclusión vía enmiendas de políticas en favor del derecho a la vivienda y el derecho al aborto.

Y es que, asegura que si bien ha habido un "cauce de participación" con la sociedad civil y fuerzas políticas sin representación, "no se ha producido algo primordial, como es el debate en la sociedad castellanomanchega".

"Su único recorrido ha sido la aceptación de PSOE y PP y el negacionismo de Vox", ha indicado Rivera, que ha tachado de "debate artificial" entre las dos grandes fuerzas a cuenta del número de diputados que tendría que recoger la norma.

Y es que, asegura, los diputados finalmente pactados responden a "cálculos políticos" de 'populares' y socialistas, un debate donde Sumar no ha querido entrar.

Así, Sumar plantea aportaciones en materia de Educación, Vivienda o derecho al aborto, según ha recordado Rivera, que ha acusado al PSOE de "perder una oportunidad de oro" para incluir la vivienda como "un derechos esencial", abriendo la puerta a un gran parque de vivienda pública.

La vivienda, "debido a la especulación, ahora es un lujo" para cualquiera, y por eso "es obligación del Gobierno ofrecer soluciones".

En materia de derecho al aborto, también ha criticado que no se hayan oído sus propuestas en este capítulo. "Más del 60% de las intervenciones de aborto se produjeron en otras comunidades autónomas. Es urgente que el Sescam asuma su responsabilidad y que la interrupción del embarazo esté garantizada", ha alertado.