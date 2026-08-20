Suspendido el operativo de Guardia Civil y Seprona sin hallar indicios de un gran felino en Sierra de San Vicente

Archivo - El SEPRONA. Foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado en preventivo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para indagar sobre el supuesto avistamiento de un gran felino en la Sierra de San Vicente ha sido suspendido este jueves sin haber localizado indicios de ningún tipo de la presencia de un animal de esas características.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, apuntando que el operativo ha ha contado con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, Helicóptero, Equipo Pegaso y patrullas de Seprona. Sobre las 15.00 horas de este viernes se ha decidido la suspensión del dispositivos sin que se hayan obtenido evidencias de la existencia de un gran felino en la zona, ni nuevos avisos de avistamiento por la población.

Durante el mismo, se han mantenido contacto con ayuntamientos afectados, Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta, ganaderos y población, siendo las gestiones negativas.

Previamente, se había informado de contactos con propietarios de perros de grandes dimensiones, tipo dogo alemán, rastreando sus chips identificativos, por si lo avistado hubiese sido un can.

UNA ÚNICA LLAMADA DE UN PARTICULAR

Fue este miércoles cuando la llamada de un particular desde una carretera provincial en el término municipal de Navamorcuende (Toledo), avisando sobre el supuesto avistamiento de un gran felino, lo que activó un operativo en preventivo en la Sierra de San Vicente.

Según informaba el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la llamada fue realizada sobre las 10.43 horas desde el kilómetro 9 de la carretera TO-1375, cuando el particular detuvo el vehículo que conducía para llamar a los servicios de emergencias y comunicar que había visto fugazmente a un animal que había identificado con un gran felino.

Tras el aviso, los servicios de emergencias se han puesto en contacto con el centro zoológico situado en Hinojosa de San Vicente, el espacio más cercano del que podría haber procedido un gran felino, no constando la ausencia de ningún animal de este tipo de sus instalaciones.

"De nuestras instalaciones no falta ningún animal", aseguraba el centro zoológico en un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social Instagram, advirtiendo sobre el emprendimiento de acciones legales contra las personas que realicen acusaciones públicas al respecto.

A pesar de ello, ayuntamientos de la zona emitían bandos con advertencias a la población de los municipios. Así el Ayuntamiento de El Real de San Vicente, a las 14.17 horas publicaba un lacónico mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook informando de que habían recibido "aviso de Guardia Civil de un posible avistamiento de un león por las inmediaciones del convento en la Sierra". "De momento no hay mas información, por favor extremen las precauciones", añade el comunicado.

Tras ese el mensaje de este miércoles, el Consistorio no ha vuelto a informar sobre el asunto.