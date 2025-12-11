Talavera acoge el Encuentro de Empleo 45+, que busca mejorar la empleabilidad del colectivo

Encuentro de Empleo 45+: Empleo, Talento y Futuro. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Innovación Digital (CRID) de Talavera de la Reina ha acogido el 'Encuentro de Empleo 45+ 'Empleo, Talento y Futuro', una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Toledo con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Diputación, que busca mejorar la empleabilidad del colectivo +45.

El encuentro ha registrado una participación cercana al centenar de personas, confirmando el interés del colectivo sénior por iniciativas que combinan orientación, capacitación y contacto directo con oportunidades laborales, destacan desde la Cámara de Comercio.

La jornada se ha planteado como un espacio práctico y motivador para reforzar la empleabilidad de las personas desempleadas de entre 45 y 60 años, poniendo el foco en la actualización de competencias, especialmente las digitales, y en la puesta en valor de la trayectoria profesional como un activo esencial para las empresas.

En este contexto, el programa ha arrancado con el taller activo 'Reinventa tu empleabilidad con IA y redes sociales', impartido por el experto digital José Trabado, orientado a ayudar a los participantes a mejorar su perfil profesional, su estrategia de búsqueda de empleo y su visibilidad en entornos digitales.

El encuentro ha desarrollado posteriormente varias mesas redondas centradas en los principales retos y oportunidades del empleo sénior.

Así, la mesa 'Experiencia y futuro: la Administración ante el reto del empleo 45+' ha reunido a representantes de distintas instituciones para analizar recursos públicos y medidas de apoyo a la inserción laboral y la actualización de competencias.

A continuación, la mesa dedicada a testimonios y experiencias reales, 'Volver a empezar: casos de éxito Talento 45+', ha puesto de relieve historias inspiradoras de reinvención profesional y retorno al mercado laboral.

La mesa 'Empresas comprometidas: oportunidades para el talento 45+' ha abordado el papel del tejido empresarial y la importancia de avanzar hacia modelos de contratación que valoren la diversidad generacional, destacando buenas prácticas y oportunidades concretas para el colectivo.

Junto al contenido formativo y de debate, uno de los ejes más valorados por los asistentes ha sido la presencia, durante toda la mañana, de servicios con impacto directo en su día a día. Por un lado, el servicio de emisión de certificados digitales ha permitido a los participantes obtener su certificado de forma inmediata, con apoyo especializado para facilitar su uso y mejorar su autonomía en la realización de trámites electrónicos.

Por otro, la Agencia de Colocación de la Cámara de Comercio de Toledo ha atendido a las personas interesadas, facilitando información sobre ofertas activas, orientación personalizada y la posibilidad de inscripción en el momento para optar a vacantes acordes a su perfil.

El acto inaugural ha contado con la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez,delegado de la Junta de Comunidades en Talavera de la Reina, David Gómez, y el concejal de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento talaverano, Javier Muñoz-Gallego.

En su intervención, la presidenta de la Cámara ha destacado que la experiencia es un valor y "el talento no tiene edad", al tiempo que ha subrayado que el objetivo de estos encuentros es "ofrecer herramientas prácticas y oportunidades reales para que las personas mayores de 45 años refuercen su empleabilidad, ganen confianza y vuelvan al mercado laboral en mejores condiciones".

De igual modo, ha insistido en que estos encuentros tienen sentido porque aterrizan soluciones: "conectan a las personas con recursos, con empresas y con herramientas digitales que hoy son imprescindibles para acceder a un empleo".

De ahí que haya agradecido la colaboración institucional y técnica que hace posible que el programa llegue a distintos puntos de la provincia.

10 MILLONES DE EUROS EN POLÍTICAS QUE HAN REDUCIDO EL PARO

Por su parte, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina ha puesto en valor las políticas activas de empleo que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo en los últimos 10 años y que, a su entender han contribuido a reducir la tasa de paro prácticamente a la mitad.

"De los más de 13.000 desempleados en 2015 a los 7.531 registrados en el pasado mes de noviembre", ha dicho Gómez, que según informa el Ejecutivo regional ha querido resaltar la labor de la Cámara de Comercio, de los empresarios y empresarias en esta tarea.

"Si hemos conseguido reducir a la mitad la tasa de paro en Talavera ha sido porque hemos contado con aliados como la Cámara de Comercio que habéis recorrido el camino junto a nosotros y haciendo una labor muy importante en esta ciudad, apoyando a los desempleados y desempleadas formándoles y ayudando a iniciar negocios, creando economía, empleo y futuro".

MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

Mientras, el concejal de Empleo talaverano ha destacado la importancia de iniciativas como la celebrada este jueves , que tienen el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas desempleadas de entre 45 y 60 años y para facilitar un espacio real de conexión entre empresas y demandantes de empleo, porque en estos encuentros se abren puertas y se generan oportunidades reales.

Tras subrayar que el objetivo central del encuentro es "acompañar, orientar y mejorar las competencias" de un colectivo que, en muchas ocasiones, encuentra mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, ha puesto en valor la importancia de reforzar tanto las competencias básicas como las digitales.

Por ello, ha puesto a disposición de todos los presentes los servicios que ofrece el Instituto de Promoción Económica de Talavera y la Concejalía de Empleo, según informa el Consistorio.

El edil ha agradecido la participación de numerosas empresas locales y provinciales, destacando que su implicación es "fundamental para conocer las necesidades reales del mercado laboral y promover políticas de recursos humanos basadas en la diversidad generacional y la igualdad de oportunidades".