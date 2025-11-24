Talavera adelanta la Navidad a noviembre con el encendido de las luces navideñas este viernes

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, junto con la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, ha presentado este lunes la programación navideña 2025, una propuesta "pensada para llenar la ciudad de música, tradición, ilusión y convivencia familiar", y que cuenta con la gran novedad de que el encendido de luces se ha adelantado por primera vez a noviembre, teniendo lugar este viernes 28 a las 19.00 horas en la Plaza de San Francisco.

Gregorio ha explicado que con este adelanto se busca que coincida con la campaña comercial de Black Friday, "para que nuestra zona centro luzca en todo su esplendor, favoreciendo la afluencia de visitantes y apoyando al comercio local". Además, el acto contará con una zambombada a cargo de la Academia Sal y Canela y un vino navideño para los asistentes. La edil de Festejos ha añadido que este año Talavera contará con más de un millón cien mil puntos led.

El alcalde ha subrayado que se tratan de unas fiestas "entrañables y muy esperadas por los vecinos, especialmente por los niños", y ha agradecido el trabajo de la Concejalía de Festejos, asegurando que "Talavera continúa creciendo y consolidándose como una ciudad alegre, dinámica y llena de actividad".

Gregorio ha presentado a Javier Manuel García Jiménez, conciliario de la Asociación Diocesana de Belenistas y párroco de San Juan Pablo II de Illescas, que será pregonero institucional de la Navidad en nuestra ciudad, y del que ha destacado su "profundo vínculo con la tradición belenista, su sensibilidad pastoral y su conexión con la comunidad".

El pregón tendrá lugar el día 12 de diciembre a las 19.30 horas en la Colegial, acompañado por el coro de la Compañía de María y seguido de una chocolatada en la Plaza del Pan. En los días siguientes se llevarán a cabo los pregones de los diferentes barrios de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

ZAMBOMBAS NAVIDEÑAS

Por su parte, la edil de Festejos, María Pilar Guerrero ha detallado la agenda de actividades, "más completa que la del pasado año", y pensada para que sea del agrado "de todos los públicos y edades".

El día 29 de noviembre, se llevará a cabo la celebración del Día Mundial del Flamenco con academias locales y actuaciones de grupos locales, en colaboración con la Concejalía de Juventud y Deportes.

El sábado 6 de diciembre zambomba de Seis Carieles a las 18.00 horas en la calle San Francisco con calle Prado, en el mismo lugar el sábado 20 de diciembre a las 18.00 horas será el turno del Coro de la Hermandad del Rocío de Toledo "Siempre Rocío".

El sábado 20 y el sábado 27 animación de charangas a cargo de 'Los Trotamúsicos' en la zona centro en horario de 13.30 a 15.30 horas, y el miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 14.00 a 16.00 horas. Además, el sábado 27 también actuará el grupo flamenco 'De Sal y Canela', a las 18.30 en la Plaza del Reloj.

Por último, los días 20 y 27 de diciembre de 11.00 a 13.00, y el 3 de enero de 17.30 a 19.30 se llevarán a cabo las rondas navideñas de 'Suspiros del Tajo' por la zona comercial de la ciudad, con villancicos populares.

BELENES

La inauguración del Belén Municipal será el 16 de diciembre a las 12.00 horas en la Puerta Noble del Ayuntamiento, con el coro del Colegio Sagrados Corazones y degustación de vino y pastas. El horario de visitas será del martes 16 de diciembre al sábado 4 de enero de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, de lunes a sábado.

La recreación del Pueblo de Belén el 19 de diciembre a las 19.00 horas en la Plaza del Pan, a cargo de la Asociación de vecinos Fray Hernando y amenizado por el Asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Como novedad, el 20 de diciembre a las 18.00 horas se celebrará la Recepción de la Luz del Belén, un recorrido simbólico encabezado por la Virgen María y San José en borriquillo, pasando por las calles Palenque, Corredera del Cristo, Plaza del Reloj y San Francisco, organizado por la Parroquia de Santa Maria La Mayor.

El sábado 3 de enero en la Plaza del Pan a las 20.00 horas se llevará a cabo otra representación del Belén Viviente, organizada por el Arciprestazgo de Talavera, Hakuna y la Asociación Fray Hernando.

ANIMACIÓN INFANTIL

Desde el 16 hasta el 20 de diciembre 'Personajes de cuento', recorrerán las calles en busca de niñas y niños de 17.30 a 20.00 horas.

Papá y Mamá Noel recibirán cartas en la Plaza de la Trinidad los días 22, 23 y 24 diciembre de 11.30 a 13.30, y el Cartero Real estará del 26 de diciembre al 4 de enero, excepto los días 28 y 31 de diciembre y 1 de enero) en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Además, un año más vuelve el Tren de la Navidad durante 8 días, comprendidos entre el 26 de diciembre y el 4 de enero con salida en la Avenida Salvador Allende, accesible para personas con discapacidad y con hora sin ruido, pensada para las personas TEA, el 30 de diciembre de 17.15 a 18.15 horas.

CABALGATA DE REYES

El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos visitarán primero a la Virgen del Prado a las 18.00 horas, y media hora después iniciarán su recorrido, manteniendo el itinerario habitual e incorporando el tren adaptado gracias a la colaboración con la Concejalía de Discapacidad.

Además, la concejal de Festejos ha anunciado que de nuevo el comercio local se ha unido para crear tres grandes cestas navideñas valoradas en más de 4.000 euros, y se repartirán 10.000 papeletas por compras superiores a 15 euros en los establecimientos participantes desde el 5 de diciembre. El sorteo se realizará coincidiendo con las últimas cuatro cifras del Sorteo de El Niño del primer, segundo y tercer premio.

En cuanto al presupuesto, ha indicado que este año asciende a 85.000 euros, una cifra similar a la del pasado año, pero que ha permitido "incrementar el número de actividades y mejorar la oferta gracias a una gestión eficiente".

Por último, ambos han animado a vecinos y visitantes a "llenar las calles de Talavera y disfrutar de una Navidad preparada con muchísimo cariño para todos".