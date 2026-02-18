Talavera conmemorará el V centenario de los esponsales de Carlos V con una recreación histórica el próximo domingo

Talavera conmemora el V centenario de los esponsales de Carlos V con una recreación histórica. - AYUNTAMIENTO

La programación organizada desde la Concejalía de Turismo de Talavera de la Reina, en colaboración con la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V y la asociación Fray Hernando de Talavera, con motivo de la conmemoración del quinto centenario de los esponsales del emperador Carlos V con Isabel de Portugal, tendrá como evento central una recreación histórica.

En rueda de prensa, la edil de Turismo, Gelen Delgado, ha avanzado que el objetivo es "recrear ese acontecimiento, esa parada que hizo Carlos V en nuestra ciudad" cuando se dirigía a Sevilla para celebrar su compromiso matrimonial, cuya boda tuvo lugar el 11 de marzo de 1526 en el Real Alcázar de Sevilla.

La programación arrancará este jueves, día 19, a las 18.00 horas en el Centro Cultural La Milagrosa con una charla sobre el Club de Producto Turístico de Carlos V, dirigida a empresarios y profesionales del sector turístico y artesanal. El viernes 20, también a las 18.00 horas y en el mismo espacio, se celebrará una mesa redonda sobre la relación entre el emperador y Talavera de la Reina, que correrá a cargo de César Pacheco y Víctor Fernández Correas, autor que acaba de escribir un libro sobre este tema.

El acto central tendrá lugar el domingo 22 a las 12.00 horas, con la recreación histórica de la llegada a caballo de Carlos V, quien dará lectura a un manifiesto explicando el motivo de su viaje. Posteriormente se celebrará un tedeum en la Iglesia de Santa Catalina y se inaugurará una placa cerámica conmemorativa del paso del emperador por la ciudad.

La jornada concluirá con una degustación gratuita de las tradicionales "migas del emperador" en la Plaza de San Jerónimo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La edil ha señalado que con esta recreación se pretende celebrar el quinto centenario de un hecho histórico en el que Talavera acogió al emperador en su viaje hacia Sevilla. Asimismo, ha mostrado su deseo de que la iniciativa tenga la misma buena acogida que el desfile imperial celebrado en octubre del pasado año, cuando "las calles de Talavera se llenaron de historia, colorido, música y participación ciudadana".

Desde la Concejalía de Turismo se anima a vecinos y visitantes a participar en esta Ruta de los Esponsales, que rememora el recorrido realizado por Isabel de Portugal desde Lisboa y por el emperador a través de la zona central de España, destacando su parada en Talavera de la Reina el 22 de febrero, donde cenó y pernoctó antes de partir hacia Oropesa.

Por su parte, el director de la Red de Cooperación de las rutas del emperador Carlos V, Quintín Correas, ha destacado que Talavera de la Reina forma parte de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V como socio de pleno derecho, un itinerario cultural europeo integrado por más de 90 socios de 13 países de Europa, el norte de África y América. Además, ha subrayado que el emperador estuvo en la ciudad en tres ocasiones, en 1525 y 1526, lo que refuerza la estrecha vinculación histórica entre Talavera y la figura de Carlos V.