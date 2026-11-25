Presentación de la programación de Navidad. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina arranca su programación de Navidad este viernes, 27 de noviembre, con el encendido habitual coincidiendo con el Black Friday con el objetivo de animar el comercio local. Esta celebración tendrá "un marcado sello talaverano", dado que el cartel anunciador refleja "bolas de cerámica artística, patrimonio inmaterial de la humanidad".

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que la concejalía de Festejos ha apostado por una programación navideña que genere ilusión, dinamice la ciudad y atraiga visitantes".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa junto a la concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Gregorio ha resaltado una extensa programación navideña que llenará las calles, plazas y espacios comerciales de actividades, música, espectáculos y tradiciones, por lo que ha deseado que mayores, pequeños y familias disfruten de estas fiestas y ha subrayado que el objetivo es conseguir "una Talavera viva, una Navidad especial", en la que las calles se llenen de ambiente y tanto los vecinos como quienes visiten la ciudad encuentren motivos para disfrutar de estas fechas.

Una de las principales novedades será el adelanto del encendido del alumbrado navideño a este viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza de San Francisco y estará acompañado por una zambombá del coro de la Hermandad del Rocío de Toledo 'Siempre Rocío', donde se repartirá vino entre los asistentes.

El alcalde ha defendido la apuesta municipal por ampliar y mejorar cada año la programación, incorporando más actividades y propuestas. "Nuestro objetivo principal es que los talaveranos no tengan que desplazarse a otras ciudades para encontrar actividades de ocio o ambiente navideño", ha señalado Gregorio.

El alcalde ha incidido en la repercusión económica de cada actividad y cada evento, puesto que supone una oportunidad para los comercios, los hosteleros y todos aquellos que quieren disfrutar de la Navidad. "Cuanta más gente tengamos en nuestras calles, más posibilidades habrá de generar actividad económica, de ayudar a quien levanta cada día la persiana de su negocio y, sobre todo, de que la gente pueda disfrutar".

Por su parte, María Pilar Guerrero ha recordado que el equipo de Gobierno comenzó a apostar por las zambombás flamencas desde el inicio del mandato y que, tras comprobar la gran acogida que han tenido, este año se ha decidido aumentar el número de actuaciones. Asimismo, ha explicado que el adelanto del encendido del alumbrado busca coincidir con el Black Friday para reforzar la colaboración con el comercio local.

El pregón de Navidad tendrá lugar el jueves 10 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Colegiata de Santa María la Mayor y correrá a cargo de Alfredo Gómez Caro, vicario de Santa María la Mayor. El acto contará con el acompañamiento del coro de la Compañía de María y, posteriormente, se ofrecerá una chocolatada a todos los asistentes en la plaza del Pan.

El viernes 18 de diciembre, a las 12.00 horas, se inaugurará el Belén Municipal en la Puerta Noble del Ayuntamiento, con la participación del coro del Colegio Sagrados Corazones. También se ofrecerá vino y pastas a los asistentes. El nacimiento podrá visitarse hasta el 4 de enero, de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Ese mismo viernes, a las 19.00 horas, la plaza del Pan acogerá la recreación del Pueblo de Belén, organizada un año más por la Asociación de Vecinos Fray Hernando y la representación estará amenizada nuevamente por el Asilo de las Hermanitas de los Pobres.

Guerrero ha explicado que desde la Concejalía de Comercio se ha preparado una amplia oferta de animación infantil para convertir las calles comerciales en espacios vivos y dinámicos.

Desde el 4 hasta el 23 de diciembre habrá personajes de cuento que recorrerán las calles en horario de mañana y tarde. Además, a partir del 18 de diciembre, la plaza de la Trinidad contará con la presencia de Papá Noel para que los niños puedan acercarse a verle, también el día 24 de diciembre, ese día de 11.30 a 13.30 horas.

Por su parte, el Cartero Real estará también en la plaza de la Trinidad desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero.

Guerrero ha destacado que las zambombás flamencas se han convertido en una de las propuestas con mayor acogida de la programación navideña, ya que "llenan de vida y de alegría nuestras calles". Por este motivo, este año se incrementa el número de actuaciones.

El sábado 5 de diciembre, se celebrará una zambombá de la Academia Sal y Canela, a las 18.30 horas en la Plaza del Reloj; el sábado 12 de diciembre, la zambombá de Fernando Jiménez, 'El Zapata', a las 12.30 horas en la confluencia de la calle San Francisco con calle Prado.

El sábado 19 de diciembre, la zambombá de 'El Chamelo' a las 13.00 horas en la Plaza de San Francisco, y otra de Miriam Jiménez a las 18.30 horas en la confluencia de la calle San Francisco con calle Prado.

El sábado 26 de diciembre, la zambombá de la Academia Sal y Canela en la plaza del Reloj a las 18.30 horas.

A esta programación se sumarán las charangas, que recorrerán las calles comerciales y las zonas de hostelería los días 5 ('Los Trotamúsicos'), 19 (Monkey Gang'), 24 ('El Desakato'), 26 ('Monkey Gang') y 31 de diciembre. ('El Desakató), y los días 19 y 26 de diciembre y 2 de enero las tradicionales rondas navideñas.

CONCURSOS, MERCADOS Y ACTIVIDADES FAMILIARES

La concejala ha animado a los establecimientos comerciales a participar en el concurso de fachadas y escaparates navideños, cuyo plazo de inscripción finaliza hoy. Este año se han incrementado las cuantías de los premios, que serán de 1.500 euros para la mejor decoración de fachada y 1.000 euros para el mejor escaparate.

También volverá el Tren de la Navidad, que recorrerá algunas de las calles más céntricas de Talavera durante nueve días.

La ciudad contará además con diferentes mercados navideños: el Mercado de San Jerónimo, el Mercado de Segunda Mano organizado por los vecinos de Puerta Zamora, la XVI Feria de Artesanía de Navidad junto a El Corte Inglés y el Mercado Navideño del Pilar, organizado por la Asociación de Vecinos La Milagrosa 2011.

Por otra parte, el 23 de diciembre, a las 21.00 horas, la plaza del Pan acogerá el Belén de Dios Vivo.

Otra de las actividades destacadas será la recepción de la Luz de Belén, el sábado 19 de diciembre, con salida desde la Colegiata de Santa María la Mayor a las 11.00 horas.

La programación musical incluirá el Concierto de Navidad, que ofrecerá la Banda de Música de Talavera el domingo 20 de diciembre a las 19.00 horas en el Teatro Palenque, y el Concierto de Año Nuevo, previsto para el 1 de enero, a las 19.00 horas, también en el Teatro Palenque a cargo de la Orquesta Sinfónica de Talavera.

En el apartado deportivo, volverá la consolidada Carrera San Silvestre, que partirá desde los Jardines del Prado.

Asimismo, el Centro Cultural Rafael Morales acogerá una muestra de tarjetas navideñas desde el viernes 18 de diciembre hasta el 5 de enero. A esta propuesta se sumará una exposición de muestras navideñas de crochet a cargo de la Asociación de Vecinos El Faro.

CABALGATA DE REYES

Sus Majestades llegarán a la Basílica de Nuestra Señora del Prado a las 18.00 horas y, a las 18.30 horas, comenzará el desfile para llevar la ilusión a los más pequeños.

Guerrero ha subrayado que Talavera contará con una programación extensa, con propuestas de ocio, tradición y entretenimiento, que combinará espectáculos infantiles, rondas navideñas, charangas, zambombás flamencas, belenes vivientes y actividades pensadas para todas las edades.