Talavera y Gobierno central avanzarán la próxima semana en cómo saldar los pagos de la sentencia de planes de empleo

Alcaldesa de talavera: "Vamos a seguir siendo altavoz cada vez que se produzca un nuevo atentado contra el Tajo"

TALAVERA DE LA REINA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha avanzado que la próxima semana mantendrá una reunión con el Gobierno central para concretar la solicitud de préstamos para hacer frente a la sentencia de los planes de empleo, pues quedan por saldar pagos con trabajadores de los mismos.

"Llevamos meses trabajando en la cuantificación de las cantidades totales. A día de hoy recibimos nuevas demandas de trabajadores de 2016, 2017 y 2018", ha asegurado la alcaldesa en su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad.

García Élez ha señalado que "habrá que pagar las cantidades que corresponda", un desembolso que "restringe las posibilidades de crecimiento de la ciudad", aunque continúan trabajando de manera "incasable en buscar soluciones".

DEFENSA DEL TAJO

Asimismo, ha avisado que cada vez que se produzca "un nuevo atentado contra el río Tajo" la ciudad va a seguir siendo "altavoz" para defenderlo, frente a la movilización del levante.

"Talavera no se rinde, no al trasvase", ha afirmado la primer edil en el Debate del Estado de la Ciudad, reclamando el compromiso de los grupos municipales, advirtiendo que "no vale remangarse a medias".

"No vamos a bajar la guardia, sea quien sea el partido que haga los trasvases. Queremos agua en calidad y cantidad, por eso defendemos el río Alberche y mantenemos el compromiso con el Tajo", ha aseverado.

DEPURACIÓN AGUAS

Ha mencionado el proyecto de Life Phoenix, a incitativa de Aqualia, en el que Talavera tomará parte, con una inversión de 3,3 millones de euros destinados a tratamientos innovadores sostenibles para el uso agrícola de aguas residuales, recuperando el 90% de los nutrientes. Un proyecto en el que también participan Almería, Almonte (Huelva) y Portugal.

Respecto al proyecto Life Intext, liderado por Aqualia, con una inversión de 3 millones de euros para solventar el tratamiento de aguas residuales, ha señalado que se encuentra muy avanzado en cuanto a la construcción la estación depuradora de aguas residuales.