Talavera homenajea a Telere Pávez y a La Celestina en su nuevo mural cerámico

Mural cerámico de La Celestina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha sido el encargado de desvelar el nuevo mural cerámico que lucirá en la ciudad y que, en este caso, incorpora un doble homenaje, a La Celestina y a la actriz Terele Pávez.

El mural representa al personaje de la emblemática obra de Fernando de Rojas en la forma de Terele Pávez, cuya interpretación del personaje dejó una profunda huella en el imaginario colectivo. De este modo, la obra rinde homenaje tanto al personaje literario como a una de las grandes figuras de la escena española, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

José Julián Gregorio ha subrayado la "estrecha vinculación" de Fernando de Rojas con Talavera. Ha insistido en que "la figura del autor y su obra forman parte del patrimonio local y deben seguir teniendo una presencia destacada en el espacio urbano".

En el acto, el historiador Ángel Monterrubio ha realizado una introducción tanto a la figura como a la obra del autor. También han estado presentes la concejala de Artesanía, Gelen Delgado, y la concejala de Educación, Pepa Blázquez. Además, la representación de la Asociación Cultural Trax Trex Trix, encargada de la organización del Festival Nacional de Cortometrajes - Premios Pávez.

La nueva obra se incorpora a la Ruta Turística de La Celestina, que cuenta ya con nueve murales ubicados en distintos enclaves de la ciudad relacionados con los escenarios de la célebre tragicomedia de Calisto y Melibea. Con esta iniciativa, Talavera refuerza su compromiso con la difusión y puesta en valor de su patrimonio cultural, literario y cerámico.

Gregorio ha destacado además la proyección universal de La Celestina, situándola al nivel de grandes mitos literarios como Don Juan o Fausto, y ha defendido la necesidad de seguir impulsando iniciativas culturales que consoliden esta identidad.

El alcalde ha agradecido expresamente el trabajo del ceramista Nicolás Varas, autor del mural, destacando "su excelente ejecución y la sensibilidad artística demostrada en la recreación de Terele Pávez en el personaje de La Celestina", una obra que quedará como legado permanente para la ciudad.

El mural, de 0,90 por 1,50 metros, se encuentra ubicado en la fachada lateral del Museo Ruiz de Luna, en la calle Huerto de San Agustín.