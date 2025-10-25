Talavera inaugura la bandera de España que se ubica en Ronda del Cañillo, cuyo mástil alcanza los 30 metros

TOLEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Talavera de la Reina ha inaugurado la bandera de España que se ubica en Ronda del Cañillo. Mide 5 por 10 metros, se sustenta en un mástil de casi 30 metros y pesa 1.800 kilos. Además, se levanta sobre una base decorada con cerámica talaverana; un diseño artesanal que refleja los colores, motivos y tradiciones de la ciudad, uniendo así el orgullo nacional con la identidad cultural de Talavera.

Son seis paneles de cerámica elaborados por Santos Timoneda, uno dedicado a las Fuerzas Armadas y de homenaje a la bandera (3,80x1 metro), otro a su historia y a los héroes de la Guerra de la Independencia (3,60x1 metro), y cuatro escudos; de España, de Castilla-La Mancha, de Talavera y de la Diputación de Toledo (1x1 metro cada uno), según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que "la bandera de España es el lazo más fuerte de unión entre todos los españoles, el símbolo que nos representa y nos hermana como nación".

Así se ha pronunciado este sábado en el acto solemne de homenaje a la Bandera de España, presidido por el alcalde José Julián Gregorio, junto al General de División Joaquín Broch, Jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, con la presencia de la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autoridades civiles, asociaciones locales y numerosos vecinos que han querido sumarse a este emotivo reconocimiento al símbolo que une a todos los españoles.

El alcalde ha asegurado que "con este homenaje queremos rendir tributo a nuestras Fuerzas Armadas, garantes de la unidad, la paz y la libertad, y también a todos los que han dado su vida por los demás".

Gregorio ha subrayado que este homenaje "no sólo enaltece los valores de la patria y la convivencia, sino que también pone en valor el arte y la tradición cerámica de Talavera, que vuelve a ser protagonista en un espacio emblemático de la ciudad".

El alcalde ha expresado también su agradecimiento a las instituciones que han colaborado en la realización de este proyecto, especialmente a la Diputación Provincial de Toledo, cuyo apoyo ha permitido financiar la ornamentación cerámica del monumento, y cuyos murales ha inaugurado el alcalde, con Broch y la presidenta de la Diputación antes de que diera comienzo el acto.

El acto ha concluido con un sentido homenaje a los caídos por España, seguido de una ofrenda floral en recuerdo de todos aquellos que han entregado su vida por la libertad y la unidad de nuestro país.

CEDILLO Y LA FUERZA DE LOS SÍMBOLOS

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha destacado "la fuerza de los símbolos que nos unen como país, pero también la importancia de hacerlo desde nuestras raíces, desde lo que somos y desde lo que nos hace únicos".

En ese sentido, subrayó el valor del proyecto como ejemplo de colaboración institucional y de promoción del patrimonio talaverano.

"Esta bandera, junto con su zócalo cerámico, no pertenece solo a las instituciones, sino a todos los ciudadanos. Representa nuestra historia, nuestro presente y nuestra esperanza compartida en el futuro, para Talavera y toda la provincia de Toledo", ha concluido la presidenta de la Diputación de Toledo.

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, también ha participado en este acto. También han estado presentes los concejales del Grupo Socialista Flora Bellón, José Gutiérrez, María Jesús Pérez y Roberto Gallegos.