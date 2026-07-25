Talavera está preparada para acoger en pabellones municipales a vecinos afectados por el incendio del Valle del Tiétar

Talavera ya está preparada acoger en pabellones municipales a los vecinos afectados por el incendio del Valle del Tiétar - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado que el Ayuntamiento ya tiene preparado el operativo para acoger en los pabellones municipales a los vecinos que puedan ser evacuados por el grave incendio que afecta a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo y que ya alcanza el Valle del Tiétar.

Gregorio, que está supervisando la instalación de camas en el pabellón 'Sandra Sánchez. Primero de Mayo', con el concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha explicado que, ante la evolución del incendio y la previsión de evacuación de varias localidades de la zona, el Ayuntamiento ha activado todos los recursos necesarios para ofrecer alojamiento a las personas afectadas.

"Ante la gravedad del incendio que afecta a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, y especialmente en este momento en el que el fuego ya ha traspasado y está llegando a toda la zona del Valle del Tiétar, donde se va a proceder a la evacuación de varios pueblos, Talavera de la Reina está preparada para acoger a todos aquellos ciudadanos y vecinos que necesiten un alojamiento".

El alcalde ha señalado que está en contacto permanente con la Delegación del Gobierno a través del Subdelegado del Gobierno en la provincia y con la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para coordinar el dispositivo de acogida.

Además, ha indicado que ya se ha coordinado con la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja para atender a las personas que puedan llegar a la ciudad.

Como primera medida, el Ayuntamiento está habilitando sillas y camas en el pabellón 'Sandra Sánchez. Primero de Mayo', donde Cruz Roja dispondrá 150 camas para recibir a los primeros evacuados, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Gregorio ha avanzado que, si la situación se agrava y aumenta el número de desplazados, el Ayuntamiento ampliará la capacidad de acogida habilitando otros espacios municipales.

"Si vemos que la situación se agrava y llegan más personas desplazadas, pondremos también a disposición los pabellones de Puerta de Cuartos, Patrocinio, José Ángel de Jesús Encinas (JAJE), y, si fuera necesario, también Talavera Ferial".