Talavera presenta el programa de 'Hola Cerámica' 2026, con talleres, demostraciones, rutas, conferencias y mercado artes

Presentación de las actividades de 'Hola Cerámica' en Talavera. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edil de Turismo y Artesanía de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha avanzado la programación de actividades de 'Hola Cerámica' 2026, una iniciativa de dinamización del sector cerámico que tiene como objetivo abrir las puertas de talleres, museos y otros espacios vinculados a la cerámica para acercarlos a un público amplio, y que se celebrará del 7 al 12 de abril con talleres, demostraciones, rutas, conferencias y mercado artesano.

Así lo ha hecho en rueda de prensa, acompañada por el coordinador del programa, Fernando Portela, donde ha destacado que 'Hola Cerámica', "es ya una cita plenamente integrada en el calendario cultural de Talavera, que convierte a la ciudad en un gran escenario vivo donde la cerámica no solo se contempla, sino que se toca, se aprende y, sobre todo, se vive", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La programación, dirigida a todos los públicos -vecinos, familias, profesionales y visitantes-, busca acercar la cerámica a la ciudadanía sacándola a la calle, a plazas y talleres, fomentando la participación activa en torno a un arte que forma parte esencial de la identidad talaverana.

Además, esta edición coincidirá con la semana de Mondas, lo que permitirá proyectar una imagen aún más potente de la ciudad, combinando tradición festiva y patrimonio artesanal. "Durante estos días, Talavera mostrará sus raíces a través de dos lenguajes: el ritual de las Mondas y la artesanía de la cerámica", ha subrayado Delgado.

La iniciativa se enmarca en la labor de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, que promueve la valorización del patrimonio cerámico y el turismo cultural, dentro de los Días Europeos de la Artesanía.

En este contexto, la edil ha señalado que Talavera continúa afianzando su papel como referente nacional en el ámbito cerámico, tras el éxito del proyecto Ceramitur y con la puesta en marcha de su continuidad, el proyecto Arterra, orientado a la creación de un mapa digital interactivo y al impulso de una red nacional de escuelas de cerámica.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de actividades arranca el 7 de abril, a las 20.00 horas, con un taller cerámico con charla sobre patrimonio e historia de la cerámica local, en Alfarería Alaría.

Los días 8, 9 y 10 de abril habrá demostraciones de torno en la calle a cargo del taller ocupacional Manos Artesanas, en la Plaza Padre Juan de Mariana a partir de las 10.30 horas.

También el 8 de abril tendrá lugar el taller de decoración de azulejos en Artesanía Talaverana a las 16.00 horas. Seguidamente, el 9 de abril se realizará un nuevo taller cerámico y charla en Alfarería Alaría, con enfoque en la cerámica contemporánea a las 18.00 horas.

El 10 de abril se celebrará la conferencia 'La historia de Talavera a través de la cerámica: Las Mondas y la Virgen del Prado', a cargo de la historiadora Nuria Soto Vázquez en La Milagrosa a las 17.30 horas.

Los días 10 y 11 de abril se realizarán rutas turísticas temáticas sobre las Mondas el viernes a las 19.00 horas y el sábado a las 11.30 horas. Seguidamente, el 12 de abril se realizará una ruta por murales cerámicos y visita al Museo Ruiz de Luna, guiada por Cristina Vilches a las 11.00 horas

Además, los días 11 y 12 de abril se abrirá al público el mercado de artesanía en el Paseo de los Arqueros.

Las actividades con aforo limitado requerirán inscripción previa a través del teléfono de la Oficina de Turismo 925 82 63 22, a partir de mañana jueves 26 de marzo.

Delgado ha subrayado el impacto positivo de estas iniciativas en el sector, destacando el creciente interés por la cerámica y la alta demanda de los talleres locales. "Estamos viendo cómo la cerámica está resurgiendo con fuerza y cómo nuestros artesanos cuentan con cada vez más trabajo", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que Talavera participará en la próxima asamblea de la Asociación en Úbeda, donde se abordarán nuevas líneas de acción para reforzar la red nacional de ciudades cerámicas y avanzar hacia su integración en el ámbito europeo.

Para finalizar, la concejal ha animado a ciudadanos y visitantes a participar activamente en las actividades: "Invitamos a todos a descubrir, experimentar y dejarse sorprender. Durante esos días, Talavera no solo se visita, también se moldea".