Talavera presenta su programación de Semana Santa con la incorporación de nuevos palcos y participación comarcal

Presentación de la Semana Santa de Talavera.

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha avanzado la programación oficial de la Semana Santa 2026, declarada de Interés Turístico Regional, subrayando que se trata de "uno de los mayores eventos que tenemos en la ciudad durante todo el año y una manifestación de fe, tradición y sentimiento que llevamos en el corazón desde hace siglos".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, junto al presidente de la Junta de Cofradías, Óscar Fernández; el pregonero, Julián Garvín, periodista talaverano; la edil de Festejos, María Pilar Guerrero, y el arcipreste de Talavera, Damián Ramírez, donde ha destacado la importancia del trabajo conjunto para que la Semana Santa talaverana continúe creciendo y consolidándose como referente en la comarca y en la región, según ha informado el Consistorio de la Ciudad de la Cerámica por nota de prensa.

Gregorio ha agradecido la labor del presidente de la Junta de Cofradías, Óscar Fernández, por su esfuerzo para mantener la unidad y el objetivo común de todas las hermandades: "que nuestra Semana Santa mantenga el esplendor que ha ido ganando año tras año".

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento a los representantes de las cofradías y hermandades de la ciudad, agradeciendo su compromiso constante para mejorar cada celebración y cada procesión. "Las peticiones y el trabajo que realizáis no son sino para seguir mejorando un acto de fe que forma parte de la identidad de Talavera", ha señalado.

PROCESIONES

Gregorio ha recordado que la Semana Santa talaverana comienza con una de las procesiones más queridas, la conocida popularmente como 'La Borriquita', y culmina con la Procesión del Encuentro.

En esta última participarán la Cofradía de Jesús de Nazareno, Nuestra Señora de la Esperanza Nazarena, la Hermandad del Socorro, Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santa Mujer Verónica, concluyendo en la iglesia de Santiago.

Además, ha hecho una especial mención a la procesión de la comarca, que este año volverá a brillar gracias a la participación de municipios como Velada, Las Herencias, Navamorcuende, Santa Ana y San Martín de Pusa, Malpica de Tajo y Pepino, destacando que se trata de "un espectáculo espiritual único y una demostración compartida de que nuestra comarca es una joya que debemos cuidar entre todos".

El alcalde ha reconocido la complejidad organizativa que supone coordinar la participación de diferentes localidades, especialmente cuando coinciden con sus propias celebraciones, pero ha asegurado que el Ayuntamiento pondrá todos los medios necesarios, a través de los Servicios Generales, para facilitar el desarrollo de los actos.

NUEVOS PALCOS

Gregorio ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja con la empresa adjudicataria para que en esta Semana Santa se puedan estrenar los nuevos palcos "diseñados específicamente para la Semana Santa, con el objetivo de mejorar la experiencia de vecinos y visitantes, y que supondrán un salto importante a nuestra Semana Santa y reforzarán su crecimiento". Estarán ubicados en la zona de las murallas.

Finalmente, el alcalde ha mostrado su convencimiento de que la Semana Santa 2026 será "un éxito", reiterando su agradecimiento a la Junta de Cofradías y a todas las hermandades por hacer de Talavera de la Reina un punto neurálgico de la comarca y de la provincia, donde cada procesión se convierte en un homenaje compartido de fe y tradición.

PROGRAMACIÓN

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías de Talavera, Óscar Fernández, ha subrayado que la Semana Santa 2026 mantiene una línea continuista respecto a ediciones anteriores, algo que, en sus palabras, es "una buena noticia".

Fernández ha recordado que ya se han celebrado algunos actos previos, como la presentación del cartel oficial, que este año corresponde a la Hermandad de la Borriquita, coincidiendo además con el 25 aniversario de su fundación. "Ha sido una coincidencia muy especial que el cartel de la Semana Santa coincida con el 25 aniversario de la cofradía", destacó.

Entre los primeros actos programados, el presidente anunció que del 9 al 14 de marzo se celebrará la Exposición de Arte Cofrade en el Centro Cultural El Salvador, que incluirá un ciclo de conferencias. El día 12 tendrá lugar la ponencia de Felipe García sobre "Las Siete Palabras de Jesucristo", y el día 19 se celebrará el concierto-conferencia a cargo del compositor sevillano Abel Moreno, acompañado por la Banda de Música de Talavera.

El pregón se celebrará el 20 de marzo y correrá a cargo del periodista talaverano, Julián Garvín, profesional de reconocido prestigio nacional y recientemente galardonado con la Antena de Oro. Fernández destacó que su designación se produjo antes incluso de recibir estos reconocimientos, y valoró muy positivamente que "personas de Talavera que llevan el nombre de la ciudad por bandera tengan un papel protagonista en nuestra Semana Santa".

Uno de los ejes fundamentales será el XXXI Ciclo de Música Sacra, que se desarrollará del 21 de marzo al 1 de abril en distintos templos de la ciudad como La Colegial, Santiago, San Andrés, Santos Mártires, Santa Catalina o la Basílica, gracias al esfuerzo organizativo de la Junta de Cofradías y la implicación de agrupaciones locales y nacionales.

El programa incluye un total de 11 conciertos con la participación de formaciones como Ars Nova, Capilla Musical Ruiz de Luna, la Banda de Música de Talavera, la Escuela de Música Eusebio Rubalcaba, la Orquesta de Majadahonda junto a su Conservatorio, que interpretará el Gloria de Antonio Vivaldi, la Sinfónica de Talavera junto al Coro Jacinto Guerrero con el Réquiem de Luigi Cherubini, y el Cuarteto de Cámara Antonio Soler de Madrid, entre otros.

SEMANA SANTA INFANTIL

Como novedad reforzada este año, se impulsará la Semana Santa Infantil, que se celebrará el 14 de marzo en el Colegio Misioneras de la Providencia. En esta jornada, dirigida a alumnos de Infantil y Primaria, se organizarán talleres de música cofrade, elaboración de estandartes, confección de pequeñas túnicas y recreaciones procesionales. Fernández ha agradecido al centro educativo su implicación en esta iniciativa formativa y evangelizadora.

Finalmente, el presidente ha reiterado que la Semana Santa de Talavera es fruto del trabajo constante de hermandades, músicos, voluntarios e instituciones, y aseguró que 2026 será un año de consolidación y crecimiento para una celebración que sigue reforzando su identidad y su proyección regional.

Por su parte, el pregonero Julián Garvín, ha expresado su emoción y gratitud por haber sido designado para pronunciar el pregón. "Es un orgullo tremendo y una gran responsabilidad. Lo haré con todo el cariño del mundo, esperando estar a la altura", ha señalado.

Además, ha recordado su profunda vinculación con la Semana Santa talaverana desde la infancia: "He sido cofrade desde que tengo uso de razón. Mi familia ha tenido siempre tradición cofrade: mi abuelo era nazareno, gran parte de mi familia ha pertenecido al Sepulcro, y yo tuve el honor de formar parte de la primera promoción de costaleros de La Borriquita.