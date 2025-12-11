Talavera refuerza el operativo de seguridad para Navidad y renueva el protocolo VioGén contra la violencia de género

Archivo - Junta Local de Seguridad de Talavera. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha subrayado que, ante la elevada afluencia de público prevista durante las fechas clave de las fiestas navideñas como son los días 24 y 31 de diciembre, la San Silvestre o la Cabalgata de Reyes, el Ayuntamiento ha preparado un "amplio" dispositivo de seguridad en coordinación con los cuerpos estatales para "garantizar la tranquilidad de todos los vecinos de Talavera y de la comarca".

Además, ha indicado que se ha producido la renovación del protocolo de colaboración VioGén entre el Ayuntamiento y el Estado para la lucha contra la violencia de género, "un acuerdo del que Talavera fue pionera en Castilla-La Mancha y que ya se actualizó previamente en 2021", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así se ha pronunciado tras presidir la Junta Local de Seguridad junto con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, para coordinar los dispositivos y operativos de seguridad de cara a la época navideña, donde ha destacado la importancia de una planificación conjunta que abarque tanto las zonas comerciales como los grandes eventos.

Gregorio ha agradecido la implicación de todas las instituciones participantes, destacando el trabajo de la Concejalía de Festejos, la Policía Local, la Cruz Roja, Protección Civil, los Servicios Generales del Ayuntamiento, la seguridad privada, así como la colaboración del subdelegado del Gobierno, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"Tenemos una coordinación muy potente y modélica", ha dicho Gregorio, que ha destacado que el objetivo es que todas las familias de talaveranos y visitantes puedan disfrutar de estas fechas tan entrañables "con seguridad" y participar en la extensa programación que el Ayuntamiento ha previsto para Navidad.

RENOVACIÓN PROTOCOLO VIOGÉN

Sobre la renovación del protocolo nacional de violencia de género que coordina a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para proteger a víctimas de violencia machista, usando el Sistema VioGén, Gregorio ha puesto en valor la "coordinación ejemplar y paradigmática" entre Policía Nacional y Policía Local para la protección de mujeres en situación de riesgo, asegurando que "Talavera lleva muchos años trabajando de forma modélica en este ámbito".

Por su parte, Devia ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los comerciantes para que permanezcan atentos a los avisos emitidos por las autoridades y adopten medidas básicas de autoprotección durante estas fechas tan señaladas y donde se producen acumulación de personas en los espacios públicos.

También ha incidido en la colaboración entre Policía Local y Nacional para que los talaveranos puedan disfrutar "sin problemas de estas fechas". Las plantillas tanto de Policía Local como Nacional estarán operativas al completo, e incluso la Policía Nacional se reforzará "con algún apoyo externo".

El dispositivo especial para Navidad estará compuesto por agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía, efectivos de Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, del parque de Bomberos y personal del Ayuntamiento para que los talaveranos disfruten con normalidad y seguridad de la Navidad.

Por último, se ha abordado la planificación de seguridad para el importante partido deportivo de Copa del Rey previsto para la próxima semana entre el CF Talavera y el Real Madrid, donde se establecerán planes específicos de movilidad y control policial, incluyendo la llegada de unidades especiales de apoyo estatal en previsión de la gran afluencia de público.