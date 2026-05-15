Talavera de la Reina reivindica la tradición agrícola y ganadera en el desfile de San Isidro

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en el desfile de San Isidro.
El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en el desfile de San Isidro. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 13:45
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TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que el 15 de mayo no es sólo una jornada festiva en Talavera para rendir homenaje a San Isidro, sino que también, "es un día donde los talaveranos nos echamos a la calle para seguir reivindicando nuestra tradición agrícola y ganadera".

Así se ha pronunciado antes del desfile donde ha agradecido a la Hermandad de San Isidro, y en especial a su presidente, Enrique Núñez, su entrega hacia esta festividad donde Talavera demuestra su defensa del sector primario.

Gregorio ha recordado que la ciudad es un punto estratégico de agricultores y ganaderos y desde el equipo de Gobierno apuestan por el sector primario "que es clave en una zona que necesita del apoyo de todas las administraciones para seguir estando a flote", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde ha indicado que el 15 de mayo, Talavera "se engalana, y con un desfile multitudinario" recuedan su esencia agrícola que no ha perdido y que saca a la calle para demostrar el músculo que aún tiene Talavera y comarca en el sector primario".

En el gran desfile participan 340 caballos que lucen sus mejores galas y hacen que la ciudad "resplandezca", acompañados por una comitiva de más de 2.500 personas que recorren las diferentes calles de la ciudad hasta la ermita del santo junto a unas 35 calesas.

Uno de los grandes atractivos del cortejo, son, sin duda, las 14 carrozas oficiales, pertenecientes a los 7 sectores tradicionales y que representan oficios y labores de antaño. Se suman otras carrozas de colectivos y asociaciones que animan un desfile que llena de color y alegría las calles de la ciudad.

El alcalde ha subrayado que este desfile que rinde homenaje a agricultores y ganaderos tiene un gran impacto económico en la ciudad "y por eso, este alcalde y el equipo de Gobierno vamos a seguir promocionando una de las tradiciones más arraigadas en nuestra ciudad".

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