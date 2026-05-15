Talavera de la Reina reivindica la tradición agrícola y ganadera en el desfile de San Isidro

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, en el desfile de San Isidro. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que el 15 de mayo no es sólo una jornada festiva en Talavera para rendir homenaje a San Isidro, sino que también, "es un día donde los talaveranos nos echamos a la calle para seguir reivindicando nuestra tradición agrícola y ganadera".

Así se ha pronunciado antes del desfile donde ha agradecido a la Hermandad de San Isidro, y en especial a su presidente, Enrique Núñez, su entrega hacia esta festividad donde Talavera demuestra su defensa del sector primario.

Gregorio ha recordado que la ciudad es un punto estratégico de agricultores y ganaderos y desde el equipo de Gobierno apuestan por el sector primario "que es clave en una zona que necesita del apoyo de todas las administraciones para seguir estando a flote", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde ha indicado que el 15 de mayo, Talavera "se engalana, y con un desfile multitudinario" recuedan su esencia agrícola que no ha perdido y que saca a la calle para demostrar el músculo que aún tiene Talavera y comarca en el sector primario".

En el gran desfile participan 340 caballos que lucen sus mejores galas y hacen que la ciudad "resplandezca", acompañados por una comitiva de más de 2.500 personas que recorren las diferentes calles de la ciudad hasta la ermita del santo junto a unas 35 calesas.

Uno de los grandes atractivos del cortejo, son, sin duda, las 14 carrozas oficiales, pertenecientes a los 7 sectores tradicionales y que representan oficios y labores de antaño. Se suman otras carrozas de colectivos y asociaciones que animan un desfile que llena de color y alegría las calles de la ciudad.

El alcalde ha subrayado que este desfile que rinde homenaje a agricultores y ganaderos tiene un gran impacto económico en la ciudad "y por eso, este alcalde y el equipo de Gobierno vamos a seguir promocionando una de las tradiciones más arraigadas en nuestra ciudad".